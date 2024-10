VIDEO Diana Șoșoacă, revoltă și microfonul tăiat în Parlamentul European: „Conform sondajelor reale deţineam primul loc pentru preşedinţia României”

Eurodeputata Diana Iovanovivi-Şoşoacă s-a plâns luni seară în Parlamentul European, la procedura discursurilor de un minut, după ce Curtea Constituţională a României i-a respins candidatura la alegerile prezidenţiale, că decizia este abuzivă şi că nu a fost luată pe motive de constituţionalitate.

„Vreau să vă aduc la cunoştinţă un caz extrem de grav care se întâmplă de trei zile în România. Sunt preşedinta partidului SOS România şi conform sondajelor reale deţineam primul loc pentru preşedinţia României care va avea loc pe 24 noiembrie”, le-a spus Diana Şoşoacă eurodeputaţilor care erau încă prezenţi în plenul PE în jurul orei locale 23.00 (24.00 ora României), conform Agerpres.

„Curtea Constituţională, pentru prima dată în istorie, mi-a anulat candidatura la preşedinţia României, nu pe motive de constituţionalitate, pentru că erau îndeplinite toate formele, ci pentru faptul că am luptat împotriva vaccinării obligatorii, pentru că am luptat împotriva botniţei din pandemie, pentru că am fost amendată de un poliţist că am depăşit viteza, deşi sunt în proces cu acel poliţist, pentru că am făcut declaraţii politice în Parlamentul României ca senator, încălcându-se articolul 72 din Constituţia României şi articolele 9 şi 10 CEDO prin care declaraţiile politice ale unui parlamentar au imunitate. Nu putem să fim condamnaţi pentru aşa ceva”, a spus eurodeputata.

„Nu am fost judecată, nu am fost citată, nu am avut dreptul la apărare şi am fost judecată pe articole din ziar”, a mai spus ea.

Diana Şoşoacă tocmai le cerea colegilor săi eurodeputaţi să ia act că în România statul de drept este încălcat, când microfonul i-a fost întrerupt de preşedinta de şedinţă pentru depăşirea timpului de vorbire.

Eurodeputata și-a publicat întreg discursul pe pagina sa de Facebook, inclusiv momentul când microfonul îi este tăiat pentru că nu s-a încadrat în timpul alocat.

Diana Șoșoacă, scoasă din cursa pentru Cotroceni

Judecătorii CCR au invalidat sâmbătă decizia Biroului Electoral Central privind candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale, după ce Curtea a admis două contestaţii privind candidatura președintelui SOS România.

Al doilea dosar de candidatură a fost depus de Diana Șoșoacă sâmbătă seară, cu zece minute înainte de expirarea termenului, însă BEC a respins cererea drept inadmisibilă, motivând că noua solicitare a fost înaintată fără a fi însoțită de listă de susținători, documentele fiind aceleași depuse inițial, în 3 octombrie.

Curtea Constituţională a României (CCR) a respins luni contestaţia Dianei Şoşoacă faţă de decizia de neacceptare a înregistrării celei de a doua candidaturi la alegerile prezidențiale.

Curtea Constituţională a României (CCR) a publicat luni seară motivarea deciziei privind respingerea candidaturii Dianei Iovanovici-Şoşoacă la alegerile prezidențiale din acest an. „Este de notorietate că, prin discursul său constant, doamna Diana Iovanovici-Şoşoacă îndeamnă la schimbarea fundamentelor democratice ale statului și la încălcarea ordinii constituționale”, au explicat judecătorii de la CCR.

Ce arată sondajele făcute publice până acum

Conform unui sondaj INSCOP realizat în perioada 11-16 septembrie 2024, la comanda Institutului pentru Libertate și Democrație (lLD), 12,5% dintre cei care și-au exprimat preferinţa pentru un candidat din listă o susțineau pe Diana Şoşoacă.

Conform un sondaj INSOMAR – AVANGARDE dat publicității pe 27 septembrie, liderul SOS România era cotat cu 7%.

Potrivit unui sondaj la comanda PNL din 5 septembrie, Diana Şoşoacă, preşedinta S.O.S, ar primi 11%.

Rezultatele unui sondaj CURS, realizat în perioada 6-22 august 2024, arătau că eurodeputata ar fi obținut un scos de 5% la alegerile prezidențiale.

Cine a făcut sondajele

Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL este o companie deținută de sociologul Marius Pieleanu. Potrivit Radio Europa Liberă, INSOMAR S.A. este o afacere suspendată, teoretic, din 2013, controlată de Maricel Păcuraru și Cozmin Gușă.

Fondat în 2013, INSCOP Cercetare SRL este deținut de Remus Ioan Ștefureac și Ada Cornea Luca, potrivit Europa Liberă România.



Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) este deținut de Iosif Buble, proprietar al site-ului stiripesurse.ro și soțul deputatei PSD Diana Tușa.