Donald Trump refuză să-și ceară scuze pentru clipul AI în care soții Obama apar ca maimuțe: „Nu am greșit, am văzut doar începutul”

Donald Trump a declanșat un scandal de rasism la Casa Albă după ce a distribuit un videoclip generat de AI în care soții Obama sunt înfățișați ca maimuțe. Deși postarea a fost ștearsă în urma criticilor dure, președintele SUA a declarat pentru CNN că nu are motive să prezinte scuze, potrivit CNN.

Aflat la bordul avionului Air Force One, Donald Trump le-a dezvăluit reporterilor că a vizionat cel puțin o parte din videoclipul distribuit joi seară pe platforma Truth Social. Materialul, care prezenta teorii despre o presupusă fraudă electorală din 2020, include, spre final, un montaj de două secunde realizat cu inteligență artificială, în care chipurile soților Obama apar pe corpuri de maimuțe.

Deși Casa Albă declarase anterior că un membru al personalului l-a postat dintr-o eroare, Donald Trump a recunoscut că el a fost cel care a vizionat începutul materialului și l-a redirecționat echipei pentru publicare.

Președintele a insistat că responsabilitatea pentru ratarea fragmentului ofensator aparține subalternilor săi, susținând că a retras postarea „imediat” ce a aflat despre conținutul rasist, deși clipul fusese online aproape 12 ore.

„Am văzut începutul. Era în regulă”, a spus Trump, referindu-se la prima parte a videoclipului care conținea afirmații demontate despre fraudă la mașinile de vot. „Era o postare foarte puternică în ceea ce privește frauda electorală”, a continuat el. „Nimeni nu știa că asta era la final. Dacă ar fi văzut, ar fi văzut și probabil ar fi avut bunul simț să o șteargă.”

Trump a mai spus că, după ce a vizionat prima parte a videoclipului, l-a transmis unui membru al echipei sale, care, potrivit lui, ar fi trebuit să-l vizioneze până la capăt. „Cineva a greșit și a ratat o parte foarte mică”, a spus liderul american.

Întrebat direct dacă își va cere scuze, în contextul apelurilor din partea Partidului Republican în acest sens, el a refuzat. „Nu, nu am greșit.” Când a fost presat de jurnaliști pe marginea conținutului ofensator, Trump a precizat că dezaprobă secvențele respective: „Bineînțeles că da”, a afirmat el,

Ulterior, președintele a fost întrebat dacă videoclipul ar putea afecta poziția republicanilor în rândul alegătorilor de culoare. El a răspuns: „Sunt cel mai puțin rasist președinte pe care l-ați avut de multă vreme”, a spus el.

Reacția negativă a Partidului Republican

Explicația Casei Albe a venit pe fondul unei reacții adverse puternice, venite chiar din interiorul taberei republicane. Senatorul Tim Scott, singurul republican de culoare din Senat, a fost cel mai vocal critic, calificând montajul drept rasist.

„Mă rog să fie fals, pentru că este cel mai rasist lucru pe care l-am văzut din partea acestei Case Albe. Președintele ar trebui să îl elimine”, a scris el pe platforma X.

Donald Trump le-a confirmat reporterilor că a discutat direct cu Scott vineri dimineață, chiar înainte ca videoclipul să dispară din feed-ul său oficial.

Inițial, Casa Albă a încercat să minimizeze incidentul, numind criticile o „indignare falsă”, poziția oficială s-a schimbat radical. Un oficial a declarat pentru CNN că „un angajat al Casei Albe a făcut postarea din greșeală”, în timp ce surse din Senat au confirmat că mai mulți legislatori republicani l-au sunat personal pe președinte pentru a-i cere retragerea imaginilor.

Controversa a pus Casa Albă într-o poziție defensivă, forțând oficialii și consilierii să contacteze legislatorii și mass-media pentru a nega orice implicare directă a președintelui.

Acesta este cel mai recent caz în care Trump folosește conținut AI pentru a-și ataca adversarii. Precedentele cazuri includ videoclipul simulării arestării lui Barack Obama și montajul denigrator la adresa lui Hakeem Jeffries, ambele urmate de reacții vehemente.