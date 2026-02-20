După ce ore în șir a avut probleme cu emisia, B1 TV a venit cu un anunț: „Vom merge mai departe cu programe simplificate”

Postul tv de pe Calea Victoriei s-a confruntat vineri cu probleme tehnice. Astfel din jurul orei 10.00, B1 TV a afișat doar imagini de pe o cameră de supraveghere din centrul Bucureştiului, scrie PaginadeMedia.

După cinci ore, la ora 15.18 minute, emisia a fost reluată cu jurnalista Ioana Constantin care a şi prezentat scuze pentru problemele tehnice.

„Echipa B1 TV îşi cere scuze pentru defecţiunile tehnice din ultimele ore. Vom merge mai departe cu programe simplificate”, a spus jurnalista.

Potrivit PaginadeMedia, B1 TV a avut probleme la sistemul informatic.