Explozie puternică în Tel Aviv, orașul a fost lovit de o rachetă iraniană. Imagini cu momentul atacului și urmările – VIDEO

Explozie puternică în Tel Aviv Foto: Profimedia
Explozie puternică în Tel Aviv Foto: Profimedia

Cel puțin una dintre rachetele lansate de Iran a străpuns apărarea antiaeriană a Israelului și a lovit zona orașului Tel Aviv, provocând o explozie de proporții.

Potrivit autorităților israeliene, citate de CNN, șapte persoane au fost rănite, dintre care una grav. AFP scrie că „au fost mai multe puncte de impact”, fără să fie, în acest moment, mai multe informații.

Momentul exploziei din Tel Aviv:

Imaginile de la sol, cu urmările atacului, arată mai multe mașini și clădiri avariate, în timp ce echipajele de salvare intervin.

Vă avertizăm că urmează imagini ce vă pot afecta emoțional:

Potrivit presei israeliene, o persoană a fost rănită grav, în timp ce mai multe au suferit răni ușoare. La scurt timp după ce racheta a lovit orașul Tel Aviv, în Israel a fost declanșată o nouă alarmă de raid aerian, oamenii fiind îndemnați să se adăpostească din nou.

Mai multe astfel de alarme au răsunat astăzi în Israel, după ce Iranul a lansat riposta la atacul asupra sa.

