Forțele americane au lansat atacuri aeriene împotriva Statului Islamic în Siria

Armata SUA a anunțat, sâmbătă, că a efectuat mai multe lovituri împotriva organizației Statul Islamic, în Siria, ca parte dintr-o operațiune lansată de Washington în decembrie, după un atac asupra personalului american, transmite Reuters.

În ultimele luni, coaliția condusă de SUA a efectuat atacuri aeriene și operațiuni terestre în Siria, vizând Statul Islamic, adesea cu implicarea forțelor de securitate siriene.

„Atacurile de astăzi au vizat ISIS în Siria”, a declarat Comandamentul central al armatei americane (CENTCOM) într-un comunicat.

În comunicat nu este menționat dacă a fost ucisă vreo persoană în operațiune, iar Pentagonul a refuzat să ofere alte detalii.

Atacurile de sâmbătă au făcut parte dintr-o operațiune lansată luna trecută, după ce militanții Statului Islamic au ucis personal militar american în Siria, a declarat CENTCOM. În incidentul din 13 decembrie au fost uciși doi soldați americani și un interpret civil al armatei SUA.

În Siria se mai află în jur de 1.000 de trupe americane.

Guvernul sirian este condus de foști rebeli care l-au înlăturat de la putere pe fostul președinte Bashar al-Assad în 2024, după un război civil de 13 ani, și include membri ai fostei filiale Al-Qaeda din Siria care s-au despărțit de grupare și au luptat împotriva Statului Islamic.

Siria a cooperat cu coaliția condusă de SUA împotriva Statului Islamic, ajungând la un acord în finalul anului trecut, când președintele Ahmed al-Sharaa a vizitat Casa Albă.