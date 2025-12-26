Fost diplomat rus, condamnat la 12 ani de închisoare pentru trădare

O instanță din Moscova l-a condamnat pe un fost diplomat rus la 12 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate pentru că le-a vândut secrete serviciilor americane de informații, conform anunțului făcut vineri de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, transmite Reuters.

FSB, principalul succesor al KGB-ului din epoca sovietică, a declarat că Arseni Konovalov, născut în 1987, a fost găsit vinovat de trădare.

„S-a stabilit că A.S. Konovalov, angajat al Ministerului rus de Externe, în timpul unei misiuni externe de lungă durată în Statele Unite, a transferat în mod proactiv informații secrete către serviciile americane de informații pentru bani”, a afirmat FSB într-un comunicat.

Konovalov a fost reținut de FSB, care conduce contraspionajul rusesc, în martie 2024. Agenția de știri TASS.

FSB nu a menționat ce informații a transmis Konovalov serviciilor secrete din SUA sau cu ce structură americană a fost acuzat că a colaborat.

Publicația rusă Kommersant a relatat că Arseni Konovalov a ocupat funcția de secretar secund al Consulatului General al Rusiei din Houston. El a lucrat în Statele Unite între 2014 și 2017, a precizat Kommersant.