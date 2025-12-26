FOTO/VIDEO Explozie într-o moschee din Siria, în timpul rugăciunilor de vineri. Mai multe victime

Cel puțin cinci persoane au murit într-o explozie, vineri, la o moschee a sectei minoritare alawite din orașul sirian Homs, a relatat agenția de știri din țară SANA, potrivit Reuters.

Najib al-Naasan, oficial din Ministerul sirian al sănătății, a spus că în explozie au fost rănite alte 21 de persoane, precizând că este vorba despre un bilanț preliminar.

Biroul de presă din Homs a relatat că în interiorul moscheii Imam Ali bin Abi Talib a fost detonat un dispozitiv exploziv, iar forțele de securitate au izolat zona.

Issam Naameh, oficial local, a declarat pentru Reuters că explozia a avut loc în timpul rugăciunilor de vineri de la prânz, când în general este mai aglomerat în moschei.

SANA a publicat imagini cu echipele de intervenție examinând fragmentele împrăștiate pe covorul verde al moscheii. Pe moment, atacul nu a fost revendicat de nimeni.

Homs, Syria



3 IEDs exploded in a mosque during Friday prayers.



Civilians have been wounded, no reports about deaths yet.

Residents are being mobilised to donate blood and aid the transport of victims to the hospitals. pic.twitter.com/GbRmj2DiVM — ScharoMaroof (@ScharoMaroof) December 26, 2025

Siria a fost zguduită de mai multe episoade de violență sectară după căderea regimului Bashar al-Assad, un alawit, care a fost înlăturat de la putere anul trecut, după o ofensivă rebelă, și a fost înlocuit de un guvern condus de membri ai majorității musulmane sunnite.

Tot în această lună, doi soldați americani și un traducător civil al armatei SUA au fost uciși de un atacator despre care se crede că făcea parte din organizația Statul Islamic și care a atacat un convoi de forțe americane și siriene în orașul Palmyra, unde militarii erau într-o misiune.