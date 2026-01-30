Jaf rar la Tokyo: Hoţii au furat valize cu peste 2 milioane de euro, în plină stradă

Trei persoane au furat valize în care se aflau echivalentul a peste 2 milioane de euro în numerar pe o stradă foarte aglomerată din capitala Japoniei, renumită pentru siguranţa sa, relatează AFP, citată de News.ro.

Jaful a avut loc joi, în jurul orei locale 21:30, în apropierea gării Ueno, un cartier popular printre turişti, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliţiei din Tokyo.

Mai multe detalii nu au fost oferite de oficiali, dar presa locală a relatat că victimele erau un grup de cinci cetăţeni chinezi şi japonezi care încercau să încarce într-un vehicul valizele conţinând aproximativ 420 de milioane de yeni (2,3 milioane de euro). Potrivit poliției, hoții au folosit spray lacrimogen pentru a pune mâna pe bagajele cu bani.

Potrivit canalului Fuji TV, victimele au explicat anchetatorilor că banii erau destinaţi caselor de schimb valutar.

Într-un incident separat, un bărbat care transporta 190 de milioane de yeni în numerar a reclamat că a fost atacat cu gaze lacrimogene de un grup de trei bărbaţi, în noaptea de joi spre vineri într-o parcare a aeroportului Tokyo-Haneda.

Poliţia investighează o posibilă legătură între cele două atacuri, potrivit postului de televiziune TBS.

Astfel de infracțiuni sunt rare în Tokyo, considerat unul dintre cele mai moderne orașe din lume și cunoscut pentru nivelul ridicat de siguranță.