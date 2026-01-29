Kaja Kallas tranșează ideea unei armate UE: „Nu-mi pot imagina o forță separată de NATO”

Șefa diplomației europene Kaja Kallas respinge planurile comisarului pentru Apărare și avertizează asupra riscului de a crea structuri paralele cu Alianța Nord-Atlantică, potrivit Reuters. „Fiecare țară europeană are o armată, iar armatele a 23 de țări fac parte și din structura NATO, așa că nu-mi pot imagina că țările vor crea o armată europeană separată. Așadar, trebuie să fie armatele care există deja, așa că trebuie să vedem cum funcționează asta în practică”, a declarat Kaja Kallas joi, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe desfășurată la Bruxelles. Kallas consideră că o nouă structură ar aduce confuzie în loc de siguranță: „În armată trebuie să existe o ierarhie foarte clară, astfel încât, atunci când se întâmplă ceva, să fie clar cine dă ordine cui. Dacă creăm structuri paralele, atunci imaginea va deveni neclară”, a explicat oficialul european.

Declarațiile șefei politicii externe a Uniunii Europene vin în contextul recentelor apeluri pentru o forță europeană comună, susținute inclusiv de noul comisar european pentru apărare, Andrius Kubilius. Acesta a propus crearea unei forțe militare de 100.000 de soldați care să funcționeze ca un pilon european de apărare, capabil să acționeze independent în cazul unei reduceri a prezenței americane pe continent.

Poziția lui Kallas este susținută și de șeful NATO, Mark Rutte, care la începutul acestei săptămâni a respins categoric apelurile unor politicieni europeni pentru o armată separată. Pledoaria pentru o armată europeană a prins contur ca reacție la incertitudinile privind viitorul relației cu SUA sub Donald Trump, alimentate inclusiv de disputele recente privind Groenlanda.