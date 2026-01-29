Sari direct la conținut
Actualitate

Kaja Kallas tranșează ideea unei armate UE: „Nu-mi pot imagina o forță separată de NATO”

HotNews.ro
Kaja Kallas tranșează ideea unei armate UE: „Nu-mi pot imagina o forță separată de NATO”
Kaja Kallas. Credit line: FREDERICK FLORIN / AFP / Profimedia

Șefa diplomației europene Kaja Kallas respinge planurile comisarului pentru Apărare și avertizează asupra riscului de a crea structuri paralele cu Alianța Nord-Atlantică, potrivit Reuters.

„Fiecare țară europeană are o armată, iar armatele a 23 de țări fac parte și din structura NATO, așa că nu-mi pot imagina că țările vor crea o armată europeană separată. Așadar, trebuie să fie armatele care există deja, așa că trebuie să vedem cum funcționează asta în practică”, a declarat Kaja Kallas joi, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe desfășurată la Bruxelles.

Kallas consideră că o nouă structură ar aduce confuzie în loc de siguranță: „În armată trebuie să existe o ierarhie foarte clară, astfel încât, atunci când se întâmplă ceva, să fie clar cine dă ordine cui. Dacă creăm structuri paralele, atunci imaginea va deveni neclară”, a explicat oficialul european.

Declarațiile șefei politicii externe a Uniunii Europene vin în contextul recentelor apeluri pentru o forță europeană comună, susținute inclusiv de noul comisar european pentru apărare, Andrius Kubilius. Acesta a propus crearea unei forțe militare de 100.000 de soldați care să funcționeze ca un pilon european de apărare, capabil să acționeze independent în cazul unei reduceri a prezenței americane pe continent.

Poziția lui Kallas este susținută și de șeful NATO, Mark Rutte, care la începutul acestei săptămâni a respins categoric apelurile unor politicieni europeni pentru o armată separată. Pledoaria pentru o armată europeană a prins contur ca reacție la incertitudinile privind viitorul relației cu SUA sub Donald Trump, alimentate inclusiv de disputele recente privind Groenlanda.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro