Kremlinul reacționează la planul „revizuit” de SUA și Ucraina la Geneva / Avertismentul lui Zelenski

„Desigur, urmărim cu atenție știrile din mass-media care au venit din Geneva în ultimele zile, dar nu am primit încă nimic oficial”, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de Reuters.

Kremlinul a declarat luni că va aștepta să vadă cum vor decurge negocierile dintre Statele Unite și Ucraina pe tema planului de pace și că nu va comenta informațiile apărute în presă cu privire la o chestiune atât de serioasă și complexă.

Statele Unite și Ucraina au declarat după discuțiile de duminică de la Geneva că au elaborat un „cadru de pace revizuit”, după ce un plan anterior în 28 de puncte, aprobat de administrația Trump, a fost criticat de aliații Kievului ca fiind prea favorabil Moscovei.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că propunerile SUA pentru pace în Ucraina ar putea constitui baza unei rezoluții a conflictului, dar că, dacă Kievul va respinge planul, forțele ruse vor avansa în continuare.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Rusia nu a primit nicio informație oficială despre rezultatul discuțiilor de la Geneva.

„Nu am primit încă nimic oficial”

„Am citit o declarație potrivit căreia, în urma discuțiilor de la Geneva, au fost aduse unele modificări textului pe care l-am văzut anterior. Vom aștepta. Se pare că dialogul continuă”, a spus el.

Când a fost întrebat despre o posibilă modificare a clauzei privind relația NATO-Ucraina, care părea să lase deschisă posibilitatea ca Kievul să adere într-o zi la alianța militară, Peskov a insistat că Kremlinul nu va discuta detaliile niciunui proiect de acord pe baza informațiilor din presă.

„Este o chestiune prea importantă și complexă pentru a ne baza doar pe informațiile din presă. În acest caz, este necesar să ne bazăm pe informațiile obținute prin canale oficiale”, a spus Peskov.

El a afirmat că nu există încă planuri pentru o întâlnire în această săptămână între negociatorii ruși și americani.

Posibilă întâlnire SUA-Rusia

După o zi lungă și complicată de negocieri la Geneva, Statele Unite și Ucraina au declarat că au ajuns la un acord privind contururile unui nou „cadru de pace” – unul care, potrivit Casei Albe, va „respecta pe deplin” suveranitatea Ucrainei și ar putea constitui coloana vertebrală a unui viitor acord care să pună capăt invaziei rusești.

Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat însă două lucruri importante. În primul rând, nu mai există termenul limită de Ziua Recunoștinței.

El a insistat în repetate rânduri asupra acestui aspect – „avem nevoie de mai mult timp” – o schimbare notabilă pentru o administrație care tratase anterior ziua de joi ca pe un ultimatum.

În al doilea rând, planul va trebui în cele din urmă aprobat de Rusia, iar asta ar putea să fie cel mai dificil pas. ABC a scris că oficialii americani și ruși s-ar putea întâlni în curând – deși este neclar când anume.

Kievul caută compromisuri, spune Zelenski

„Continuăm să colaborăm cu partenerii noștri, în special cu Statele Unite, pentru a găsi compromisuri care să ne întărească, nu să ne slăbească”, a declarat Volodimir Zelenski prin videoconferință, de la un summit separat al aliaților Ucrainei, desfășurat în Suedia.

Zelenski a afirmat că Rusia trebuie să plătească pentru războiul din Ucraina și că o decizie privind utilizarea activelor rusești înghețate este crucială.

„În acest moment, ne aflăm într-un moment critic și colaborăm cu Statele Unite, partenerii europeni și mulți alții pentru a defini măsurile care pot pune capăt războiului Rusiei împotriva noastră, împotriva Ucrainei, și pentru a aduce o securitate reală”, a adăugat el.

Zelenski ar putea călători în Statele Unite încă din această săptămână pentru a discuta cu Trump aspectele cele mai sensibile ale planului, potrivit unor surse familiarizate cu această chestiune, citate de Reuters.