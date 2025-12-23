Ludovic Orban critică referendumul anunțat de Nicușor Dan: „Este un demers inutil, care poate deveni chiar contraproductiv”

Ludovic Orban, fost consilier al lui Nicușor Dan, a sugerat că președintele nu are o bază constituțională și legală pentru a-i face pe magistrați să participe la referendumul pe care a anunțat că îl va iniția în luna ianuarie.

Orban, care a plecat de la Cotroceni, în noiembrie, la inițiativa lui Nicușor Dan, a descris demersul anunțat de președinte drept unul „inutil”.

„Așa zisul referendum inițiat de Președinte este un demers inutil, care poate deveni chiar contraproductiv. Fără o bază constituțională și legală, președintele nu poate să îi determine pe magistrați să participe la această consultare. Cel mai probabil, foarte mulți magistrați nu își vor exprima opinia. Dar, chiar dacă, în cel mai fericit caz, vor vota mai mult de jumătate dintre magistrați, consultarea nu va genera niciun rezultat care să poată fi considerat benefic, indiferent de rezultatul acesteia”, a scris Ludovic Orban, marți, într-o postare pe Facebook.

El consideră că scenariul „cel mai probabil” este acela „în care majoritatea magistraților vor spune că actualul CSM este în regulă”, iar „acest rezultat va reprezenta o validare a stării actuale de lucruri din justiție și va lipsi de legitimitate orice măsuri de schimbare, deși este evident pentru orice cetățean că sistemul de justiție este grav bolnav și că sunt necesare îmbunătățiri profunde”.

„Chiar și în cazul în care majoritatea magistraților care își vor exprima punctul de vedere vor considera că actualul CSM nu reprezintă interesul public, Președintele nu are nicio pârghie legală de revocare a membrilor care compun astăzi CSM și mă îndoiesc că vreunul dintre ei va avea bunul simț să își prezinte demisia. Probabilitatea de inițiere a procedurilor de revocare prevăzute de lege este infimă. Mai mult decât atât, CSM și Inspecția Judiciară subordonată își vor înăspri controlul asupra magistraților pentru a îi pedepsi că au votat contra”, a adăugat Ludovic Orban.

În încheiere, fostul premier a afirmat că „este susținătorul unei reforme profunde în justiție”, însă consideră „că la baza schimbărilor trebuie pusă voința exprimată clar de societate și că măsurile sunt în primul rând de natură legislativă”.

Referendumul anunțat de Nicușor Dan

Președintele a anunțat, duminică, într-o declarație de presă, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: „CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

„Voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar? Și dacă magistrații în ansamblul lor vor spune că da, CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă însă magistrații în majoritatea lor vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a declarat Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.