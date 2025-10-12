Lukașenko dă vina pe Zelenski pentru lipsa negocierilor cu Rusia. „Eu tindeam să-i acuz pe liderii europeni”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este principalul obstacol în calea păcii în Ucraina, deoarece în prezent nici Rusia, nici Statele Unite, nici măcar Europa nu se opun negocierilor pentru a pune capăt acestui război, a afirmat preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, în declaraţii difuzate duminică la televiziunea publică rusă, transmite EFE, preluată de Agerpres.

„Eu tindeam să-i acuz pe liderii europeni că nu sunt capabili să ajungă la acorduri, dar am primit multe informaţii în ultimele zile că nu SUA, care îşi doresc progrese în această chestiune, nici Rusia, care este gata să negocieze, nici liderii europeni, ci problema este la Zelenski”, a susţinut el.

Lukaşenko, care deja i-a cerut omologului său ucrainean să negocieze urgent cu Rusia dacă nu vrea să piardă ţara, şi-a reiterat avertismentul.

„Trebuie acţionat urgent. Rusia avansează pe linia frontului. Spun acest lucru cu responsabilitate, deoarece observ această situaţie în fiecare zi. Şi acest lucru ar putea duce la dispariţia Ucrainei ca stat”, a atras el atenţia.

În urma avertismentelor făcute de preşedintele belarus la sfârşitul lunii septembrie, Zelenski a răspuns că Lukaşenko trăieşte în lumea lui, una vizitată periodic de preşedintele rus Vladimir Putin cu care „discută chestii de bătrâni” pe la colţuri pentru a face rău restului lumii.