FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire

Masina de protocol a primăriei Sibiu, folosită de Klaus Iohannis când conducea instuția publică, înainte să devină președintele României, va fi scoasă la licitație de o casă specializată din București.

Maşina de protocol care a fost condusă de Iohannis în mandatul de edil, un Audi A6 3.2 FSI, a fost scoasă la licitaţie de Primăria Municipiului Sibiu.

Este vorba despre un autoturismul Audi A6 achiziționat de municipalitatea sibiană în 2010, potrivit publicației locale Știri de Sibiu.

Autoturismul are un preţ de pornire de numai 1.000 de euro şi este inclus în selecţia evenimentului intitulat „Time to Bid – Licitaţia de Ceasuri & Accesorii de Lux” care este programat în 24 februarie, de la ora 18.00, şi se va desfăşura atât cu prezenţă fizică, la Palatul Cesianu-Racoviţă din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5), cât şi online, pe platforma Artmark Live, conform News.ro.

Consiliul Local a decis în luna ianuarie vânzarea mașinii, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative şi de protocol.

Autoturismul a fost utilizat rar, aşadar are un kilometraj mic, de 120.000 km, este într-o stare tehnică bună, deplin funcțional, are revizie recentă, fără defecțiuni mecanice și prezintă o uzură normală raportată la anul fabricării, 2005, conform anunțului făcut de Artmark.

Interiorul include scaune încălzite, climatizare automată şi sistem infotainment, potrivit casei de licitații.

Modele din gama Audi A6 au fost, de-a lungul anilor, o alegere frecventă pentru flote oficiale şi automobile de protocol în Europa. Un exemplu documentat în presa internaţională este Regele Charles III, care a utilizat un Audi A6 în cadrul flotei sale oficiale.

