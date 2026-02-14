Valentine’s Day, sărbătorită în 14 februarie, este ziua dedicată îndrăgostiților în mare parte din lumea occidentală. În România, a devenit populară după anii ’90, odată cu influențele culturale din Vest, și coexistă astăzi cu Dragobetele, varianta tradițională românească. Dincolo de flori și cadouri, e un moment în care poți pune în cuvinte ce simți. Mai jos sunt 10 mesaje scurte care te pot inspira.

Valentine’s Day, sărbătorită anual pe 14 februarie, este o zi dedicată îndrăgostiților, cu origini în tradițiile occidentale legate de Sfântul Valentin. În forma sa modernă, sărbătoarea s-a consolidat în Statele Unite și în Europa de Vest în secolele XIX-XX, devenind o celebrare a iubirii romantice prin felicitări, scrisori și cadouri.

În România, Valentine’s Day a început să fie vizibilă după anii ’90, odată cu deschiderea către cultura occidentală. Popularitatea ei a crescut mai ales în anii 2000, în special în mediul urban, coexistând astăzi cu Dragobetele, sărbătoarea tradițională românească a iubirii, celebrată pe 24 februarie.

Pentru unii, este o zi comercială. Pentru alții, un moment simbolic. Dincolo de asta, poate fi o ocazie bună de a pune în cuvinte ce simți. Iată 10 mesaje sincere care te pot inspira.

Mesaje de Valentine’s Day

Nu suntem perfecți. Dar suntem sinceri unul cu altul. Și asta e suficient pentru mine. Îți mulțumesc că rămâi, chiar și în zilele în care nu sunt cea mai bună versiune a mea. Îmi place că putem vorbi despre lucruri serioase și, peste cinci minute, să râdem din nimic. Îmi dai spațiu să cresc, fără să mă facă să simt că plec. Nu știu ce ne aduce viitorul, dar știu că îmi place cum îl gândim împreună. Te aleg azi. Nu pentru că e 14 februarie, ci pentru că alegerea asta o fac în fiecare zi. Mă vezi așa cum sunt, fără filtre, și tot alegi să rămâi. Asta înseamnă mult pentru mine. Lângă tine nu simt că trebuie să demonstrez nimic. Pot să fiu exact cum sunt, cu zile bune și zile mai puțin bune. Nu faci promisiuni mari. Faci lucruri mici, constante. Și asta mă face să am încredere în noi. Îmi place felul în care mă ții de mână, de parcă nu te grăbești nicăieri.

Mesajele au fost generate de ChatGPT.