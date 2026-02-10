Luna Îndrăgostiților nu mai golește portofelele. Dragobetele e despre dragostea infinită, cu limită pe card

Există o idee care revine obsesiv în fiecare februarie: că Valentine’s Day și Dragobetele ar fi „momentele de consum” ale iernii, un fel de mini-Black Friday emoțional, în care dragostea se măsoară în facturi.

Doar că datele transmise marți de Asociația CFA România ( organizația profesioniștilor în investiții din România) cu sprijinul UniCredit Bank nu confirmă povestea.

Potrivit Barometrului Sezoanelor Financiare, Valentine’s Day și Dragobetele sunt percepute de români ca ocazii mai degrabă simbolice, nu ca episoade intense de cheltuieli.

În timp ce alte perioade ale anului apasă puternic bugetele — sărbătorile de iarnă (63%) și Black Friday (39%) — mai puțin de 10% dintre români declară că au cheltuit mai mult cu această ocazie.

Și mai clar: doar 7% spun că în Luna Îndrăgostiților au avut cheltuieli semnificativ mai mari comparativ cu alte ocazii speciale.

România nu e o țară care „exagerează” cu dragostea în februarie. E o țară care mai degrabă își calculează dragostea.

Februarie, luna în care nu se sparge pușculița. Doar se deschide puțin

Datele CFA România arată un contrast puternic între sărbătorile „cu presiune bugetară” și Luna Îndrăgostiților. Sărbătorile de iarnă sunt perioada în care 63% dintre români spun că au cheltuit mai mult.

Black Friday vine imediat după, cu 39%.

Valentine’s Day și Dragobetele sunt mult mai jos: sub 10%.

E o diferență enormă. Și spune ceva despre psihologia consumului în România: Crăciunul și Revelionul sunt văzute ca obligație. Black Friday ca oportunitate. Valentine’s/Dragobete ca gest.

Bărbații cheltuie mai mult, femeile rămân prudente: iubirea are și ea diferențe de gen

Studiul introduce o diferență: bărbații sunt aproape de două ori mai predispuși decât femeile să aloce un buget suplimentar în această perioadă.

8,1% dintre bărbați spun că au cheltuit mai mult decât în restul anului sau cu ocazia altor sărbători, comparativ cu 4,3% dintre femei.

Pentru majoritatea românilor, însă, Valentine’s Day și Dragobetele rămân mai degrabă simbolice, fără cheltuieli considerabile.

Banii contează: cu cât venitul e mai mare, cu atât crește și „disponibilitatea de a cheltui”

În România, dragostea poate fi gratuită, dar contextul financiar nu e. CFA România arată că probabilitatea de a cheltui mai mult în Luna Îndrăgostiților crește odată cu nivelul de venit.

Doar 4,1% dintre cei cu venituri sub 3.000 de lei au alocat mai mult decât de obicei.

Proporția urcă la 8% în rândul celor cu venituri între 5.000 și 7.000 de lei.

Generațiile iubesc diferit. Și cheltuie diferit

Chiar și în rândul celor care consideră Luna Îndrăgostiților o ocazie pentru cheltuieli mai mari, există un fenomen interesant: vârsta schimbă stilul de consum.

Studiul compară comportamentul de cheltuire în mai multe „sezoane financiare”: Black Friday, sărbătorile de iarnă, Valentine’s Day și Dragobete

Generația Z: cea mai ponderată

63% dintre tineri cheltuiesc sub 1.000 de lei în perioadele analizate.

Generația X: cea mai dispusă să treacă pragul

65% cheltuiesc peste 1.000 de lei.

Millennials: echilibru, dar nu austeritate

jumătate declară cheltuieli sub 1.000 de lei, iar un sfert alocă între 1.000 și 1.999 lei.

E o imagine care poate părea contraintuitivă: Gen Z, generația „digitală”, e mai cumpătată. Generația X, mai matură, e mai dispusă să cheltuie.

Dar explicația e simplă: nu e vorba de romantism, ci de putere financiară și stabilitate.

Pe fundalul acestor rezultate, Asociația CFA România lansează Ghidul Abracashdabra de Valentine’s Day. Documentul este prezentat ca un instrument practic, care oferă repere simple pentru evaluarea deciziilor de consum în februarie, analiza ofertelor, evitarea impulsurilor, transformarea gesturilor în experiențe memorabile, nu doar în cadouri scumpe.

Recomandarea de bază a specialiștilor CFA este ca partenerii să stabilească clar cât sunt dispuse să cheltuiască, astfel încât bugetul să rămână sub control.

„Obiceiurile de consum în perioada Valentine’s Day sau Dragobete sunt o temă nouă de studiu pentru noi, iar cifrele pe care le-am descoperit merită explorate îndeaproape, pentru o educație financiară mai bună. Gestionați atent, banii contribuie la un echilibru financiar sănătos, fără a diminua semnificația momentului,” spune Florentina Almăjanu, director general al Asociației CFA România

Metodologia: cine, când, cum

Barometrul Sezoanelor Financiare este descris astfel: studiu derulat în perioada 3–6 noiembrie 2025. Metodologie: Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Eșantion: 1.130 de respondenți din generațiile: Z, Millennials și X, cu preponderență din mediul urban