Ministrul Sănătăţii anunţă schimbarea codurilor de boală, după decizia privind neplata primei zile de concediu medical

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă schimbarea codurilor de boală, după decizia privind neplata primei zile de concediu medical, el precizând că se lucrează deja la normele de aplicare şi urmează să fie puse în transparenţă decizională.

„Eu am spus de la început că aceasta este o măsură tranzitorie, care se poate opri oricând. Şi mai mult decât atât, ea va fi nuanţată. Am avut săptămâna trecută o întâlnire aplicată şi bună din acest punct de vedere cu asociaţiile de pacienţi reprezentative şi vor fi o serie de modificări care să reducă inechităţile pe cât se poate de mult”, a spus Rogobete, duminică seară, la Antena 3, despre nemulţumirile legate de decizia Guvernului prin care prima zi de concediu medical nu va fi plătită, care a intrat astăzi în vigoare, citează News.ro.

Ministrul Sănătăţii a arătat că „se lucrează la regândirea codurilor de boală”.

„De exemplu, codul 01 înseamnă boală obişnuită, dar imaginaţi-vă că în acest cod 01 de boală obişnuită apar şi bolile rare, care de fapt nu sunt boli obişnuite. Şi atunci am convenit împreună cu echipa din Ministerul Sănătăţii, dar şi cu sugestiile venite de la asociaţiile de pacienţi, să regândim şi să reclasificăm codurile de boală. Nu va fi o muncă care va dura foarte mult, pentru că discutăm aici de 14 sau 16 coduri de boală. Odată cu regândirea şi restabilirea codurilor de boală, pentru noile coduri de boală şi de încadrarea patologiilor, cu siguranţă că vor putea fi făcute excepţii”, a arătat Rogobete.

„Şi o idee cu care eu am venit şi asociaţiile de pacienţi au agreat-o, ar fi ca pentru concediile medicale repetitive, pentru acelaşi cod de boală, vă dau un exemplu, pentru un pacient oncologic care are nevoie de radioterapie, este evident că tot la o perioadă de câteva zile sau la câteva săptămâni are nevoie de acel concediu medical, pentru radioterapie, acolo nu există niciun dubiu. E doar un exemplu, sigur că se poate aplica pentru mai multe alte patologii şi, pe acest principiu, se vor construi normele de aplicare. Ele sunt într-o oarecare măsură deja construite, le vom pune în transparenţă decizională în această săptămână, pentru a reduce cât se poate de mult din inechităţi”, a explicat ministrul Sănătăţii.