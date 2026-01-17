Nou bilanț al celor uciși în protestele din Iran în timp ce internetul pare că începe să revină în țară

Pe străzile din Teheran nu mai sunt semne de proteste de câteva zile. Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Peste 3.000 de persoane au murit în protestele naționale din Iran, potrivit datelor centralizate de o organizație pentru drepturile omului, iar în țară s-a înregistrat o „creștere foarte ușoară” a traficului de internet, venită după o întrerupere de opt zile, potrivit Reuters.

Organizația HRANA ce are sediul în SUA a anunțat că a verificat 3.090 de decese, dintre care 2.885 de protestatari, bilanțul venind în contextul în care informațiile de la oameni din Iran sugerează că pentru moment protestele au fost înăbușite, iar presa regimului Khamenei a anunțat noi arestări.

Capitala Teheran este relativ liniștită timp de patru zile, au declarat mai mulți locuitori contactați de Reuters. Dronele zboară deasupra orașului și nu au existat semne de proteste majore joi sau vineri, au spus aceștia care au cerut, din motive de siguranță, să nu le fie publicate numele.

Un locuitor dintr-un oraș din nordul Mării Caspice a declarat că și străzile de acolo păreau calme.

Protestele au izbucnit pe 28 decembrie din cauza dificultăților economice și s-au transformat în demonstrații pe scară largă care cereau sfârșitul dominației clericale în Republica Islamică, culminând cu violențe în masă la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit grupurilor de opoziție și unui oficial iranian, peste 2.000 de persoane au fost ucise în cele mai grave tulburări interne de la Revoluția Islamică din Iran din 1979.

„Datele arată o creștere foarte ușoară a conectivității la internet în #Iran în această dimineață”, după 200 de ore de întrerupere, a afirmat grupul de monitorizare a internetului NetBlocks pe X. Conectivitatea a rămas la aproximativ 2% din nivelurile obișnuite, a spus acesta.

Câțiva iranieni din străinătate au afirmat pe rețelele de socializare că au reușit să trimită mesaje utilizatorilor care locuiesc în Iran sâmbătă dimineața.

Președintele SUA, Donald Trump, care amenințase cu „măsuri foarte dure” dacă Iranul va executa protestatari, a declarat că liderii de la Teheran au anulat execuțiile în masă.

„Respect foarte mult faptul că toate execuțiile prin spânzurare programate, care urmau să aibă loc ieri (peste 800), au fost anulate de conducerea Iranului. Mulțumesc!”, a scris el pe rețelele de socializare.

Iranul nu a anunțat planuri pentru astfel de execuții și nici nu a spus că le-ar fi anulat.