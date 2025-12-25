„Nu pot să găsesc un alt cuvânt decât cinism”. Rușii transformă locul unui masacru într-un simbol al noii puteri

Teatrul Dramatic din Mariupol, atacat de ruși în 2022, în timp ce sute de civili se adăposteau în subsol, urmează să-și redeschidă porțile. Autoritățile ruse care au ocupat regiunea Donețk, unde se află teatrul, prezintă reconstrucția ca un semn al renașterii, în timp ce foști actori ai teatrului au denunțat redeschiderea ca fiind „un dans pe cadavre”, scrie The Guardian.

Teatrul Dramatic din Mariupol, unul din simbolurilor atrocităților comise de ruși în cei aproape 4 ani de război, urmează să se redeschidă până la sfârșitul lunii, cu o reprezentație a basmului rusesc „Floarea stacojie”.

Clădirea a fost reconstruită aproape de la zero în ultimii doi ani. „Teatrul renaște odată cu Mariupolul. Clasicii ruși și sovietici s-au întors pe scenă”, a transmis instituția într-un comunicat despre planurile sale de viitor.

Ruinele teatrului din Mariupol după bombardamentul rusesc din 2022 Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia

„Ar trebui să existe un memorial pe acest loc”

Evgheni Sosnovski, fotograf din Mariupol care a lucrat pe o perioadă lungă la teatru, dar care s-a mutat ulterior la Kiev după ce rușii au ocupat regiunea, a declarat: „Nu pot să găsesc un alt cuvânt decât cinism. Ar trebui să existe un memorial pe acest loc, în memoria locuitorilor din Mariupol care au murit în timpul capturării orașului de către Rusia, nu un spațiu de divertisment.”

Atacul asupra teatrului rămâne unul dintre cele mai cunoscute episoade ale războiului din Ucraina, clădirea fiind lovită în pofida faptului că în piața din față fusese scris cu litere mari cuvântul „COPII”. Cel puțin zece persoane au fost declarate decedate, însă numărul real poate să fie mult mai mare.

Locuitori din Mariupol în fața teatrului bombardat Foto: STRINGER / AFP / Profimedia

„Mă întrebam de ce trebuie să retrăiesc toate acele momente”

Rusia a negat atacul asupra teatrului, susținând că distrugerile au fost provocate de o explozie din interiorul clădirii. Mai multe investigații independente au indicat că bombele aeriene rusești au fost responsabile. Amnesty International a concluzionat că tragedia a fost „probabil cauzată de forțele ruse care au vizat în mod deliberat civili ucraineni” și a afirmat că atacul ar trebui investigat ca o crimă de război. „Să faci divertisment, cântece și dansuri deasupra tuturor acelor oase? Cred că sufletele oamenilor care au murit acolo nu îi vor lăsa să joace cum trebuie”, a spus Vira Lebedynska, fostă actriță a teatrului.

Artista se află acum, împreună cu un mic grup de foști actori din Mariupol, în orașul Ujhorod, din vestul Ucrainei. Ei au realizat un spectacolul, „Mariupol Drama”, bazat pe evenimentele din februarie și martie de la teatrul din Mariupol, care a fost prezentat în turneu în toată Europa în ultimul an.

„La început a fost foarte greu să joc în acest spectacol și mă întrebam de ce trebuie să retrăiesc toate acele momente, dar am continuat și mi-am dat seama că era misiunea mea să spun lumii ce s-a întâmplat acolo, în teatru”, a spus Lebedynska.

Totuși, mulți alți actori au rămas în Mariupol și colaborează cu noul teatru. „Pentru ei, principalul lucru este să joace pe scenă, iar restul nu contează. «Nu avem treabă cu politica» este principiul lor. Nu le pasă unde se află, în Rusia sau în Ucraina”, a spus Sosnovski.

Noul director, numit de ruși, susține varianta ocupanților

Autoritățile ruse l-au numit la conducerea teatrului pe Igor Solonin, fost director adjunct al Circului din Donețk. Într-un interviu acordat la începutul acestui an unui jurnalist rus, Solonin a repetat afirmațiile potrivit cărora clădirea ar fi fost aruncată în aer din interior. „A fost o explozie internă. A fost o bombă sau un dispozitiv exploziv în interiorul clădirii, sau poate o manipulare neglijentă a muniției”, a spus el. Mai multe persoane care se aflau în teatru în momentul exploziei au declarat pentru The Guardian că acolo nu se aflau soldați sau echipamente militare.

Rusia a inițiat un amplu program de reconstrucție în Mariupol, după ce invazia a redus mare parte din oraș la ruine. Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat la începutul acestei luni un decret care permite oficialilor din zonele ocupate ale Ucrainei să confiște locuințele rămase goale după ce proprietarii au fugit sau au fost uciși în timpul invaziei ruse.

Potrivit documentului, locuințele care sunt considerate abandonate vor fi recunoscute ca proprietate a autorităților regionale. Compensații sunt posibile doar pentru cei care obțin cetățenia rusă. Există acum peste 12.000 de apartamente listate ca fiind fără proprietar, potrivit documentelor publice ale autorităților instalate de Rusia în Mariupol.