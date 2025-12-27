O petrecere de Crăciun din Moscova s-a încheiat tragic. Un bărbat a ajuns la spital cu stomacul „sfâșiat”

Un bărbat a ajuns la spital, după ce a băut un cocktail cu azot lichid la o petrecere de Crăciun a unei companii rusești, în Moscova. Sursă foto: not supplied / WillWest News / Profimedia

Participanții de la petrecerea de Crăciun a unei companii din Moscova au rămas îngroziți când un coleg s-a prăbușit la scurt timp după ce a băut un cocktail, conform The Mirror.

Serghei, în vârstă de 38 de ani, a ajuns în stare gravă la spital sa după ce stomacul i-a fost „sfâșiat” de un cocktail sofisticat servit în timpul evenimentului organizat de compania la care lucra.

Petrecăreții prezenți la o locație exclusivistă din capitala Rusiei asistau la un „spectacol” susținut de un „bucătar celebru”, care a preparat cocktailuri spectaculoase folosind azot lichid.

Substanța este folosită frecvent în bucătăriile profesionale pentru a îngheța rapid ingredientele, dar care poate fi mortală dacă este ingerată înainte de a se evapora complet.

Martorii au povestit că nu au fost avertizați cu privire la riscuri și că bucătarul ar fi încurajat bărbatul să bea cocktailul imediat. În toiul petrecerii, Serghei a început să se țină de stomac și s-a prăbușit.



A fost transportat la spital, unde chirurgii l-au operat de urgență pentru a-i repara stomacul afectat de azotul lichid. Se află în continuare în stare gravă.

Medicii au stabilit ulterior că azotul lichid a provocat o expansiune rapidă a gazului din interiorul corpului său, rupându-i stomacul.

Când este ingerat, acesta se transformă rapid în gaz în interiorul corpului și își mărește volumul de sute de ori.

Această expansiune bruscă poate provoca o presiune internă severă, ducând la ruperea stomacului, hemoragii interne și leziuni ale organelor.

Băuturile preparate cu azot lichid sunt sigure numai după ce azotul s-a evaporat complet.