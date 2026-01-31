Pană de curent majoră în Republica Moldova. Chișinăul și multe regiuni sunt afectate / Semafoarele nu funcționează

Republica Moldova,13 noiembrie 2023: liniile electrice văzute de la centrala termică CET-1 din Chișinău. Sursa foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv capitala Chișinău, înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate dde cauzate de problemele grave în reţeaua electrică din Ucraina, relatează Ziarul de Gardă.

12:36

Anunțul Ministerului Sănătății despre spitalele din regiunile afectate

În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate sunt conectate la generatoare electrice, a anunțat Ministerul Sănătății.

Activitatea spitalelor, inclusiv a secțiilor critice, se desfășoară fără întreruperi, iar pacienții beneficiază de asistență medicală în condiții de siguranță, potrivit ministerului.

Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, Moldelectrica, intervine pentru remedierea situației, iar în unele localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită. Situația este monitorizată permanent.

Știrea inițială: Pana de curent s-a înregistrat în jurul orei 10.42, când a căzut tensiunea pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, a anunțat Ministerul Energiei al Rupubicii Moldova.

„Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic. Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica lucrează la remedierea situaţiei, în unele localităţi tensiunea deja fiind restabilită”, a anumțat Ministerul moldovean Energiei.

Probleme cu semafoarele

Poliția Națională a infromat că, din cauza întreruperilor masive a curentului electric, semafoarele nu funcționează, fapt ce îngreuneazǎ circulația rutieră și sporeşte riscul producerii accidentelor.

„În acest context, polițiştii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate, pentru a fluidiza traficul și a preveni evenimentele rutiere”, a anunțat Poliția din Moldova.

Ce se întâmplă la frontieră

În contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, în mai multe puncte de trecere a fost întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică, a anunțat Poliția de Frontieră.

Astfel, poliția de Frontieră își continuă activitatea cu generatoare electrice, iar procedurile vamale sunt realizate temporar în regim manual.

„Pentru a evita blocarea traversării frontierei de stat, procedurile vamale sunt realizate temporar în regim manual pentru persoanele aflate în punctele de trecerea frontierei”, au anunțat responsabilii de la frontieră.

Apelul făcut de primarul de la Chișinău

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a făcut apel la calm și a anunțat că „de urgență am adunat responsabilii pentru a vedea situația și pentru a fi conectate generatoarele unde este necesar”.

„Rugăm de urgență să se autosesizeze poliția pentru a ieși în intersecții și a gestiona traficul unde nu funcționează semafoarele, iar cei de la centru să vină cu explicații privind situația. În multe zone, troleibuzele staționează. Rugăm cetățenii să fie liniștiți și calmi”, a transmis Ion Ceban.