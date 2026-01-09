Păsările kakapo, amenințate cu dispariția, au început să se reproducă după o pauză de 4 ani

Un papagal kakapo cu puiul său, fotografiați după sezonul de împerechere din 2012, FOTO: Don Merton / AFP / Profimedia Images

Specia de papagal kakapo din Noua Zeelandă, care nu poate să zboare și care se află în pericol critic de dispariție, a început să se reproducă săptămâna trecută pentru prima dată după o pauză de patru ani, a anunțat Ministerul Conservării naturii din țara insulară, relatează AFP și Agerpres.

În lume mai trăiesc doar 236 de papagali kakapo, păsări cu penaj verde și o alură dolofană, separate în trei populații reproducătoare pe unele dintre cele mai izolate insule din sudul Noii Zeelande.

Printre ei se află și 83 de femele cu vârste apte pentru reproducere, fapt care îi face pe cercetători să spere că vor putea să vadă eclozând în acest an cel mai mare număr de pui de la începutul înregistrărilor efectuate în cadrul programelor de conservare a speciei.

„Este întotdeauna interesant atunci când sezonul de reproducere începe oficial, dar în acest an el este așteptat cu un interes deosebit după o pauză atât de lungă de la precedentul sezon din 2022”, a explicat Deidre Vercoe, directoarea operațiunilor de protejare a papagalilor kakapo din cadrul Ministerului Conservării.

„Acum că sezonul a fost lansat, așteptăm mai multe acuplări pe parcursul lunii următoare și ne pregătim pentru ceea ce ar putea fi cel mai mare sezon de reproducere de la începutul acestui program inițiat în urmă cu 30 de ani”, a adăugat ea.

Papagalii kakapo se reproduc foarte rar

Acest sezon de reproducere este cel de-al 13-lea din ultimii 30 de ani, întrucât aceste păsări se reproduc o dată la fiecare 2-4 ani.

În 1995, Ministerul Conservării și grupul maori Ngai Tahu au lansat un program de conservare a papagalilor kakapo, în contextul în care specia mai număra doar 51 de păsări, fiind grav amenințată cu extincția.

În 2022, au fost numărate 252 de exemplare, însă 16 păsări au murit în ultimii patru ani.

„Kakapo se află mereu în pericol critic de extincție, așadar vom continua să lucrăm din greu pentru a crește numărul lor”, a declarat Deidre Vercoe.

Pe viitor, această specialistă dorește ca eforturile de conservare să meargă dincolo de chestiunea numărului de păsări. „Vrem să creăm populații de kakapo sigure și autonome, care prosperă și care nu se mulțumesc doar să supraviețuiască”, a explicat ea.

Tane Davis, reprezentantul comunității Ngai Tahi în acest program, speră că papagalii kakapo să poată să prospere într-o bună zi pe toată Insula de Sud din Noua Zeelandă.

Primii pui din actualul sezon de reproducere ar trebui să eclozeze la jumătatea lunii februarie.