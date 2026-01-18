VIDEO Paula Seling, aspru criticată în Moldova, după un mesaj transmis în direct la Eurovision / Explicațiile artistei: „Unde dai și unde crapă”

Paula Seling, membră a juriului internațional la finala națională Eurovision Moldova 2026, a avut un mesaj care a atras critici în mediul online, inclusiv din partea unui reprezentant din guvern, după ce a felicitat publicul folosind o expresie în limba rusă „Maladieț, Moldova”, care înseamnă „Bravo, Moldova”. Artista a revenit ulterior cu scuze publice, explicând că „habar nu avea” că acel termen este în rusă.

„Dați-mi voie să spun: Maladieț Moldova”, a spus sâmbătă seară Paula Seling, în direct la preselecția pentru Eurovision 2026 din Moldova.

Momentul în care artista a felicitat Moldova în limba rusă a fost publicat de un jurnalist de la Deutsche Welle:

Val de critici pe rețelele sociale

Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauţi, care au criticat alegerea limbii.

„De unde a scos-o? Cine i-a spus că asta ne bucură? “Maladeț”, totuși frații nu ne cunosc, habar nu au ce suprasaturați suntem de “Maladeț-uri” de astea!”, a comentat o internaută.

„Când am auzit „maladeț”, am stat câteva secunde confuză, ce a vrut să spună?”, a comentat altă persoană.

„Mai întâi am crezut că-i o glumă în forma de batjocură, dar ca și realitate e trist de tot”, a comentat alta.

„Foarte urât din partea ei! A cântat frumos, dar la sfârșit a trântit-o ca nuca de perete, din ignoranță și prostie”, a mai comentat altă persoană.

„Limba oficială a Republicii Moldova este româna”

Printre cei care au taxat-o pe Paula Seling s-a numărat și Daniel Vodă, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Chișinău.

„Paula Seling, bună seara! Am auzit un «Молодец» ieșit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înțeles mesajul. Doar că ne-ați luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată. Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna”, a transmis Daniel Vodă, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Explicațiile Paulei Seling

După criticile atrase, Paula Seling şi-a cerut scuze, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, explicând că, din dorinţa de a fi „drăguţă şi simpatică”, a folosit un cuvânt care habar nu avea că este în limba rusă şi fără să ştie că va crea supărare.

„Am reuşit să aduc un moment total neintenţionat în faţa fraţilor mei din Republica Moldova. Încercând să fiu drăguţă şi simpatică, am folosit un cuvânt care habar nu aveam că este în limba rusă fără să ştiu că va crea atâta supărare. Aflând că e în rusă, am înţeles de ce”, a explicat Paula Seling.

Paula Seling a spus că intenţia sa nu a fost politică şi nici nu a urmărit să jignească pe cineva.

„Pur şi simplu a fost o situaţie de om care nu cunoaşte foarte bine cuvintele folosite în jargonul stradal. Petrecând mult timp în diferite cercuri din Republica Moldova şi lucrând cu mulţi muzicieni, am auzit acest cuvânt folosit ca semn de apreciere şi l-am preluat, crezând că este ceva drăguţ. Da, am greşit şi nu m-am gândit nicio secundă la conotaţiile pe care le poate avea această expresie.”Artista şi-a cerut scuze public celor care s-au simţit ofensati şi organizatorilor show-ului”, a mai spus artista.

„Nimeni nu e perfect. Unde dai şi unde crapă, se mai întâmplă. Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat cu încercarea mea de a mulţumi publicului din R. Moldova şi organizatorilor acestui show extraordinar. Felicit din toată inima întreaga echipă, publicul şi concurenţii, am fost onorată să fac parte din acest eveniment grandios” a mai spus artista.