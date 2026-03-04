Pentagonul anunță uciderea unui iranian care a coordonat un complot pentru asasinarea președintelui Trump

Armata americană a anunțat, miercuri, că a ucis un oficial iranian care a condus o echipă care a organizat un complot pentru asasinarea președintelui Trump, însă oficialul nu se afla pe lista inițială a țintelor SUA, informează Reuters.

„Liderul echipei care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost căutat și ucis. Iran a încercat să-l omoare pe președintele Trump, iar președintele Trump a râs la urmă”, a declarat secretarul Apărării Pete Hegseth, într-o conferință de presă.

Hegseth a menționat că respectivul oficial iranian nu se afla printre țintele majore ale atacurilor americane, însă el a cerut ca și acesta să fie eliminat.

„M-am asigurat, eu și alții, că cei responsabili pentru acest lucru vor ajunge până la urmă pe lista țintelor”, a spus Hegseth, fără să menționeze însă numele oficialului iranian.

În 2024, Departamentul de Justiție al SUA a pus sub acuzare un iranian în legătură cu un presupus complot pentru asasinarea lui Trump, ordonat de către Gărzile Revoluționare. La acea vreme, Trump fusese deja ales președinte însă nu preluase funcția.

Teheran a respins acuzațiile că l-ar fi vizat pe Trump sau alți oficiali americani.