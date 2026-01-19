Platforma inedită de streaming lansată în România. Are conținut atât pentru adulţi, cât şi pentru publicul tânăr

Radioul public a lansat o platformă digitală dedicată teatrului radiofonic, cea mai mare colecție on-demand de teatru radiofonic din țara noastră, potrivit Radio România.

Platforma eteatru.ro, lansată de Ziua Națională a Culturii, oferă acces on-demand la mii de producţii audio atât pentru adulţi, cât şi pentru publicul tânăr.

„Din 15 ianuarie, noua versiune a platformei va oferi o experiență digitală modernizată și acces în timp real la mii de producții din arhiva Teatrului Național Radiofonic, de la spectacole clasice și montări legendare până la creații contemporane și premiere realizate special pentru mediul audio.

Noul eteatru.ro va avea și o interfață special concepută pentru copii, secțiunea oferind cele mai frumoase povești și piese pentru cei mici, în interpretări memorabile.

Spectacolele vor fi structurate în colecții ușor de identificat, de la comedii la drame, de la spectacole noi la producții premiate sau istorice, oferind publicului o navigare plăcută și intuitivă în lumea teatrului radiofonic”, a anunțat Radio România, într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, eteatru.ro este construită după modelul marilor platforme moderne de streaming. Utilizatorii își vor putea crea un cont personal, vor putea salva spectacolele preferate și vor putea relua ascultarea oricând doresc.

Catalogul platformei reuneşte creaţii contemporane, piese clasice şi poveşti pentru copii, remasterizate la standarde moderne de calitate audio.

Sunt zeci de piese de teatru, remasterizate, unele de actualitate, altele din anii ’50 sau ’80, scrie Pagina de Media. Sunt piese de teatru în care joacă nume celebre precum Birlic, Ion Finteşteanu, Radu Beligan, Marin Moraru, Dem Rădulescu şi Gheorghe Dinică.

Conform Radio România, lunar vor fi adăugate zeci de spectacole noi, iar catalogul va ajunge, în scurt timp, la mii de spectacole de teatru radiofonic și povești audio.

Prima difuzare de teatru la radio, în România, a avut loc la 18 februarie 1929, odată cu transmiterea piesei „Ce știa satul”, de V. Al. Jean (pseudonimul dramaturgului Ion Valjan), marcând începutul unei istorii culturale care continuă și astăzi.

De-a lungul deceniilor, Teatrul Național Radiofonic a construit o arhivă sonoră de patrimoniu, reunind mari texte ale dramaturgiei românești și universale, regizori de prestigiu și unele dintre cele mai importante voci ale scenei românești. Platforma eteatru.ro este integral gratuită din 15 ianuarie, conform Rador.

Sursă foto: Dreamstime.com