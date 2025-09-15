Premierul Suediei îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase”, după ce liderul ungar a spus că țara nordică „se prăbușește”

Premierul suedez Ulf Kristersson l-a acuzat luni pe omologul său ungar că răspândește „minciuni scandaloase”, după ce Viktor Orban a afirmat că țara nordică „se prăbușește”, întrucât bandele criminale ar angaja zeci de copii ca asasini, potrivit Reuters.

Orban, un naționalist eurosceptic care se pregătește pentru alegeri dificile în 2026, a încercat în mod constant să-și mobilizeze susținătorii prezentând un declin moral al altor state occidentale și punându-l în contrast cu Ungaria.

„Abandonarea valorilor tradiționale, ignorarea bunului-simț și o guvernare slabă au făcut ca barbaria să prindă rădăcini în patria uneia dintre cele mai mari națiuni ale Europei”, a scris Orban luni dimineață pe platforma X.

Într-un videoclip publicat împreună cu mesajul, premierul ungar a afirmat că peste 280 de minore ar fi fost arestate în Suedia pentru crimă.

Autoritățile suedeze au recunoscut existența unei probleme cu violența bandelor criminale și au anunțat săptămâna trecută că intenționează să scadă vârsta răspunderii penale de la 15 la 13 ani, după ce tot mai mulți copii au fost recrutați de grupările criminale.

În total, opt fete cu vârste între 15 și 17 ani au fost suspectate de crimă sau omor din culpă în Suedia în 2024, potrivit Consiliului Național pentru Prevenirea Criminalității, agenția guvernamentală responsabilă cu statisticile privind infracționalitatea.

În martie, Suedia a anunțat că rata crimelor și omorurilor a scăzut semnificativ anul trecut, ajungând la cel mai redus nivel din 2014, pe fondul intensificării supravegherii, care a diminuat criminalitatea bandelor ce dusese la cel mai mare număr de decese prin arme de foc din Uniunea Europeană.

Răspunzând mesajelor lui Orban, premierul suedez a spus că liderul ungar este „disperat” înaintea alegerilor de anul viitor.

„Acestea sunt minciuni scandaloase. Nu e surprinzător să vină de la un om care distruge statul de drept în propria țară”, a scris Kristersson pe platforma X.

Orban s-a aflat adesea în conflict cu Comisia Europeană din cauza politicilor sale privind migrația și a măsurilor de restrângere a libertății presei și a drepturilor LGBTQ. El a amânat aderarea Suediei la NATO în 2022 și 2023, invocând criticile Stockholmului la adresa situației democrației și statului de drept din Ungaria.

Zoltan Novak, analist la Centrul pentru Analiză Politică Echitabilă, un think tank din Ungaria, a spus că Suedia pare o țintă aproape aleatorie și că Orban ar fi putut la fel de bine să atace alte state, precum Franța sau Germania.