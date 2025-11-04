Prima interdicție pe care o va impune Anca Alexandru dacă va câștiga Primăria Capitalei. „Mă preocupă traficul din București”

Conferință de presă organizată pentru anunțarea candidatului independent susținut de partidul AUR, Anca Alexandrescu, la funcția de primar general al capitalei, în București, pe 3 noiembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

„În primul rând voi interzice trotinetele electrice în București, e primul lucru pe care îl fac când ajung la primărie”, a declarat marți seară candidata AUR în cursa pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu.

În emisiunea Marius Tucă Show, de la Gândul, moderatoarea de la Realitatea Plus a precizat că această interdicție „e foarte simplu de făcut”.

„E o decizie pentru copiii noștri și pentru siguranța circulației. Au murit și oameni din cauza asta. Eu nu iau decizii împotriva USR, iau decizii pentru oameni”, a adăugat ea.

Prioritățile Ancăi Alexandrescu pentru București

Modernizarea traficului rutier, dar și construcția unui spital nou în Capitală se numără printre prioritățile ei, dacă va câștiga funcția de primar general, a mai spus candidata AUR.

„Aș face un spital nou, mare în București. Este mare nevoie, toate de urgență, dar toate spitalele din București sunt la pământ. A existat acest proiect și tot nu s-a făcut. Nu s-a investit nimic în ultimii ani. S-a investit în trecut, dar în ultimii ani nu s-a investit absolut nimic. Vin foarte mulți oameni din afara Bucureștiului. La Spitalul de Urgență este obligatoriu și sunt sigură că Primăria Capitalei are un teren și împreună cu primăriile de sector poate să facă un spital de câteva sute de milioane de euro. Deci se poate face lucrul acesta”, a afirmat ea.

Alte declarații făcute de Anca Alexandrescu privind planurile pentru Capitală:

„ Nu mai vreau să aud copii în trei schimburi la școală. Sigur că în București cele mai mari probleme sunt legate de trafic și de apă caldă. Există trafic inteligent. O fi murit specialistul american al lui Nicușor (Dan, n.r.), dar sunt și alți specialiști.”

Nu mai vreau să aud copii în trei schimburi la școală. Sigur că în București cele mai mari probleme sunt legate de trafic și de apă caldă. Există trafic inteligent. O fi murit specialistul american al lui Nicușor (Dan, n.r.), dar sunt și alți specialiști.” Ai mai văzut vreo Capitală în lumea asta care să aibă hypermarket-urile în centru? Nu le voi scoate din centru în prima fază, dacă vor dori să colaboreze cu administrația publică locală. În primul rând, am să le cer ca pe timpul nopții să pună la dispoziția cetățenilor din București parcările gratuite.

Problema parcărilor este uriașă în București. Sper că domnul (Daniel) Băluță nu o să aducă taxele de la Sectorul 4 la nivelul Bucureștiului.

Îi voi chema pe pe cei de la Uniunea Națională a Arhitecților la masă cu toți dezvoltatorii imobiliari și împreună să stabilim niște reguli foarte clare de construcție în toate sectoarele Bucureștiului.”

Conducerea AUR a decis luni seară, cu unanimitate de voturi, să o susțină pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Președintele George Simion a spus că AUR face un sacrificiu, însă decizia este un gest de responsabilitate față de electoratul suveranist.

Președintele AUR George Simion a spus că partidul a renunțat la susținerea unui candidat propriu în favoarea celui mai bine plasat candidat din zona suveranistă. „Am ales să facem un sacrificiu pentru că suntem oameni corecți. Am făcut sondaje și singura din spațiul public care și-a manifestat intenția și are șanse reale să câștige este Anca Alexandrescu. Este cauza românilor, nu a suveraniștilor”, a spus Simion.

Anca Alexandrescu a precizat că nu se va înscrie în AUR, astfel încât să aibă capacitatea de a aduce la aceeași masă toate partidele reprezentate în Consiliul General al Capitalei.

Ea a afirmat că este un „candidat independent” susținut de mai mute partide, „în frunte cu AUR”.