Prima mașină din China care scapă de tarifele vamale la importul în UE, în schimbul unui preț minim

Comisia Europeană a acceptat primul dosar al unui producător auto din China care își asumă prețuri minimale la mașinile sale electrice pentru a scăpa de tarifele vamale majorate.

Discuțiile Comisiei Europene cu reprezentanții Chinei pentru înlocuirea tarifelor vamale la mașini electrice cu prețuri minimale au până la urmă un beneficiar european. Este vorba despre grupul Volkswagen, care primește această derogare pentru divizia sa chineză VW Anhui, care produce modelul Cupra Tavascan.

