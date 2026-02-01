Primarul unei comune fără canalizare și apă potabilă face naveta cu elicopterul. „E plăcerea mea”

Gabriel Bordea, primarul comunei Brebu Nou Gărâna, din judeţul Caraş-Severin, folosește un elicopter cumpărat din Austria și aterizează pe piste improvizate, dezvăluie Context.ro. Edilul spune că este pasionat de pilotaj, iar utilizarea elicopterul n-are „vreo legătură cu activitatea instituției”.

Comuna Brebu Nou numără mai puțin de 200 de locuitori și nu este legată la un sistem de canalizare funcțional sau apă potabilă.

Primarul PSD Gabriel Bordea a fost ales la scrutinul local din iunie 2024 și se află la al doilea mandat. El a mai condus primăria din 2012 până în 2016, iar ulterior a fost consilier local în comună timp de opt ani, notează Context.ro.

Edilul folosește un elicopter Robinson R44 Raven II, al cărui preț de piață este de 800.000 de dolari. Elicopterul este cumpărat din Austria, pe firma de mezeluri Agil Group SRL, pe care o deține împreună cu tatăl său.

Potrivit Context.ro, primarul face frecvent curse pe ruta Timișoara-Gărâna. Reporterii chiar l-au surprins pe Bordea pilotând și aterizând în curtea propriei case și l-au întrebat despre zborurile sale în timpul programului.

Gabriel Bordea a afirmat că nu crede „că timpul meu privat are vreo legătură cu activitatea instituției” și a motivat că „în timpul programului mă deplasez și pe la proiectanți.

„Avem proiecte cu biciclete, iluminat, reabilitare în Gărâna, Brebu, canalizare. Majoritatea sunt din Timișoara. E plăcerea mea”, a mai adăugat acesta.

În același timp, Bordea susține și că zboară legal: „Sunt pilot privat, am licență, am făcut școala. Îmi place să zbor și mai călătoresc cu elicopterul, din pasiune”.

Aterizări neautorizate

Însă problema este locul aterizării. Curtea casei lui Bordea, unde Context.ro a surprins aterizarea elicopterului, nu este omologată ca heliport și nu apare în registrele oficiale.

Silviu Gogu, purtător de cuvânt al Autorității Aeronautice Civile Române (AACR), a explicat că toate terenurile de aterizare trebuie certificate.

„Nu poți să ai aerodrom acasă, nu poți să aterizezi unde vrei. Sunt reguli foarte stricte, care derivă din legislația internațională și europeană”, spune Gogu, pentru Context.ro.