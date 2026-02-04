Producătorul medicamentelor Ozempic și Wegovy s-a prăbușit pe bursă după un avertisment de presiuni „fără precedent” asupra prețurilor

Acțiunile Novo Nordisk, producătorul popularelor medicamente Ozempic și Wegovy, s-au prăbușit cu până la 20% miercuri, după ce gigantul farmaceutic danez a avertizat că se va confrunta cu presiuni de preț „fără precedent” în 2026, reflectate într-un document care anticipează un declin accentuat al vânzărilor chiar din acest an, relatează Reuters.

Novo Nordisk a șocat piața marți seară, anunțând o prognoză potrivit căreia profiturile și vânzările ar putea scădea cu până la 13% în acest an, punând capăt unor ani de creșteri de două cifre. Estimarea negativă vine atât pe fondul presiunilor generate atât de inițiativa președintelui Donald Trump de a obține reducerea prețurilor pentru medicamente în SUA, cât și a competiției tot mai dure de pe piața tratamentelor pentru slăbit.

„Ghidajul nostru pentru 2026 reflectă un an de presiuni de preț fără precedent”, le-a spus jurnaliștilor Mike Doustdar, CEO-ul Novo Nordisk, într-o conferință telefonică. El a adăugat că speră totuși ca impactul „dureros” asupra finanțelor companiei anul acesta să fie „o investiție în viitorul nostru”.

Scăderea acțiunilor de miercuri a șters peste 40 de miliarde de euro din capitalizarea bursieră a companiei, care era marți seara de 216 miliarde de euro, la închiderea Bursei de la Copenhaga. Novo Nordisk este de departe cea mai valoroasă companie listată pe bursa daneză, următoarea – furnizorul de transport și logistică DSV – având o capitalizare de piață de 64 de miliarde de dolari.

Popularitatea uriașă de care s-au bucurat medicamentele Ozempic și Wegovy datorită efectelor lor asupra pierderii în greutate au făcut ca Novo Nordisk să devină în septembrie 2023 cea mai valoroasă companie din Europa, cu o capitalizare bursieră de peste 300 de miliarde de dolari. Compania daneză a pierdut titlul respectiv în luna martie a anului trecut, când a fost depășită de producătorul german de software SAP.

Karsten Munk Knudsen, directorul financiar al Novo Nordisk, a afirmat într-un interviu acordat acum că presiunea din SUA este determinată de o tranziție mai mare decât se anticipase către pacienți care plătesc din buzunarul propriu și de creșterea cererilor de rabaturi din partea asigurătorilor.

Knudsen a precizat că vânzările din SUA sunt așteptate să scadă cu procente „din zona zecilor”, semnalând o posibilă scădere mai abruptă decât prognoza companiei de un declin general al vânzărilor între 5% și 13% în 2026.

Competiție tot mai mare pentru producătorul Ozempic

Novo a declarat că există acum mult mai multe companii care încearcă să pătrundă pe piața medicamentelor pentru obezitate și că nu poate promite o revenire la „ratele extraordinare de creștere” din ultimii ani.

Prăbușirea prețului acțiunilor Novo marți a anulat un început promițător de an pentru evoluția sa pe bursă, susținută anterior de vânzările puternice ale noii pastile Wegovy.

„Novo a oferit un ghidaj șocant pentru 2026”, a declarat Markus Manns, administrator de portofoliu la Union Investment, care deține acțiuni Novo și Eli Lilly, un rival american al companiei daneze.

„Nimeni nu avea pe agendă o scădere de două cifre a profitului”, a subliniat el în comentarii făcute pentru Reuters.

În SUA, compania daneză se confruntă de asemenea cu probleme din partea medicamentelor „copycat”, până la 1,5 milioane de americani folosind versiuni compuse ale medicamentelor GLP-1 pentru slăbit, în locul produselor de marcă.

Directorul financiar Knudsen a declarat că Novo este „în continuare frustrată” de faptul că „marketingul în masă al unui produs neaprobat de FDA” (n.r. autoritatea de reglementare a medicamentelor din SUA) are loc în continuare, și a spus că revine autorităților din SUA și politicienilor americani să rezolve această problemă. „Este foarte greu de prezis dacă și când se va schimba situația”, a subliniat Munk, referindu-se la piața produselor compuse.

Vânzările noului tratament Wegovy administrat oral oferă speranță

Novo a declarat că rețetele săptămânale pentru tratamentul Wegovy cu administrare orală, au ajuns la aproximativ 50.000 până la 23 ianuarie, mult peste cele 20.000 pe săptămână raportate de datele de monitorizare a pieței, care nu includ vânzările prin canale de plată directă – precum NovoCare și serviciile de telemedicină.

Analistul Manns de la Union Investment e de acord că vânzările puternice ale pastilei, cu consumatori aparent dispuși să plătească din propriul buzunar, oferă „o rază de speranță”.

Lansarea tratamentului injectabil Wegovy de către Novo Nordisk în iunie 2021 a declanșat un „boom” al cererii pentru medicamentele împotriva obezității. Wegovy este tratamentul pentru slăbit produs de compania daneză, în timp ce mai cunoscutul Ozempic este tratamentul său pentru diabet, ce are efect secundar pierderea în greutate.