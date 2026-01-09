„Programe de educație pentru sănătate”, inclusiv „pentru o alimentație corectă”. Anunțul ministrului Rogobete

Alexandru Rogobete a anunțat, vineri, că ministerele Sănătății și Educației au început elaborarea unor programe de educație pentru sănătate, care vor avea mai multe componente, de la igienă și până la alimentație, transmite Agerpres.

Ministrul Sănătății a vorbit despre acest demers în cadrul unei conferințe de presă la Madrid.

„Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Educației au început un astfel de demers pentru realizarea unor programe de educație pentru sănătate. Pe lângă componenta de prevenție, pe lângă componenta de igienă stomatologică, de exemplu, vaccinare și toate celelalte conduite preventive se va discuta și se va aborda inclusiv zona de alimentație, în special o alimentație corectă, care să reducă gradul de obezitate care există în România”, a declarat Alexandru Rogobete.

El consideră că în țara noastră poate fi „replicat cu ușurință” modelul din Spania privind componenta de sănătate mintală.

„Se încearcă pe cât de mult posibil ca tratamentele să fie realizate în regim de spitalizare de zi și în regim de ambulatoriu de specialitate iar internările în spitalizare continuă se realizează doar dacă este necesar. Practic, se face un efort deosebit în reducerea timpilor de internare și orientarea pacientului către spitalizare de zi și ambulatoriu de specialitate”, a adăugat oficialul.

Rogobete a precizat că la minister va fi creat un grup de lucru pentru a fi pusă în aplicare strategia națională pentru pacienții cu afecțiuni în sfera sănătății mintale.