Punct final al negocierilor de la Geneva. Concluzia Moscovei despre „termenul-limită” pentru încheierea războiului: „Avem sarcini. Le îndeplinim”

Oficialii americani au avut întâlniri separate cu reprezentanții Ucrainei și Rusiei, joi, la Geneva, în contextul eforturilor pentru soluționarea războiului lansat de Moscova împotriva țării vecine în februarie 2022, potrivit Reuters și AFP. Nu există indicii că ar fi avut loc o discuție și între negociatorii ruși și cei ucraineni, conform presei ruse.

Moscova, care a semnalat că nu va renunța la cererea de a avea control deplin asupra Donețkului, a spus că este prea devreme pentru a estima când se va concretiza un eventual acord de pace.

„Ați auzit ceva de la noi despre termene-limită? Nu avem niciun termen-limită, avem sarcini. Le îndeplinim”, a declarat șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, pentru presa de stat.

Kievul susține că singura modalitate de a depăși impasul este organizarea unei întâlniri între președinții Ucrainei și Rusiei, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, și spusese înaintea discuțiilor cu SUA de la Geneva că va încerca să așeze terenul pentru un astfel de summit.

Miercuri, Kremlinul afirmase că în prezent nu are sens o întâlnire între Putin și Zelenski.

„În ceea ce privește posibilitatea organizării unei întâlniri între președintele rus și Zelenski, ei bine, pentru moment, să ne limităm la a ne aminti de declarațiile sale recente. (…) Și să ne punem întrebarea: are sens să organizăm un summit dacă regimul de la Kiev menține în continuare această poziție?”, a declarat afirmat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, la televiziunea publică, potrivit Agerpres.

În martie sunt preconizate discuții în format trilateral, iar negociatorul ucrainean Rustem Umerov a spus că țara sa vrea să își „sincronizeze pozițiile” cu Statele Unite.

Trump vrea ca războiul „să se încheie într-o lună”

În seara premergătoare discuțiilor de joi de la Geneva, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit la telefon cu omologul său american, Donald Trump.

Trei surse au declarat pentru Axios că dialogul – la care au luat parte și Steve Witkoff, și Jared Kushner – a fost foarte prietenos și pozitiv.

Liderul ucrainean i-a mulțumit omologului american pentru tot ajutorul acordat și a spus că numai Trump îl poate convinge pe Putin să oprească războiul.

„Zelenski a spus apoi că speră ca războiul să se termine în acest an, iar Trump a răspuns că războiul durează de prea mult timp și că ar dori ca acesta să se încheie într-o lună”, a declarat una dintre surse. Casa Albă nu a răspuns solicitării Axios pentru un punct de vedere.

Problemele teritoriale, principalul punct de dezacord

Rusia controlează în prezent aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, inclusiv Peninsula Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în 2014.

Ambele părți au confirmat că aspectele ce țin de teritoriu reprezintă principalul punct de dezacord din tratativele pentru încheierea conflictului.

Potrivit președintelui ucrainean, este vorba inclusiv despre împărțirea regiunii Donețk, unde „centura de fortărețe” din vestul regiunii se află sub control ucrainean, precum și despre cine va păstra controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, centrală aflată în prezent sub control rusesc.

„Problema teritorială este cea mai complexă și, bineînțeles, orice întâlnire serioasă trebuie să fie precedată de o muncă temeinică la nivel de experți”, a declarat și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând posibilitatea unor summituri bilaterale sau trilaterale cu SUA.