Război în umbra lui Trump. Lumea MAGA e mai divizată ca oricând, dar conservatorii speră că l-au găsit pe cel ce îi poate unifica la viitoarele alegeri

Conflictele dintre influencerii conservatori, evidente la ultima conferință a organizației Turning Point, dezvăluie diviziunile mai ample în cadrul Partidului Republican, scriu The Economist și Axios. Există însă un potențial moștenitor al lui Trump care încearcă să reunească taberele, scrie și CNN.

O dramă spectaculoasă din interiorul lumii MAGA (Make American Great Again) a ieșit mai clar la iveală zilele trecute la evenimentul AmericaFest, conferința organizată anual de Turning Point USA, organizația conservatoare de tineret fondată de Charlie Kirk.

Pe parcursul evenimentului din acest an, cei mai influenți membri ai mișcării s-au certat pe tema Israelului, a promovării antisemitismului și a conspiraționismului, a detaliilor asasinării lui Kirk într-un campus universitar din Utah și a definițiilor acceptate pentru spiritul american.

Aparent, observă The Economist, imaginea de ansamblu este una de divizare.

Lumea conservatoare se pregătește de viața de după Trump

Cert este că tensiunea a crescut de luni de zile, accelerată de uciderea lui Kirk și de modul în care administrația Trump a gestionat dosarul lui Jeffrey Epstein, infractorul sexual, fost amic cu Trump.

Disputele pot părea simple certuri în sânul elitei mediatice a MAGA, care se simte mult mai confortabil în opoziție decât la putere.

Dar ele dezvăluie și o luptă mai amplă în cadrul Partidului Republican.

Pe măsură ce dreapta începe să privească dincolo de Trump și să dezbată viitorul partidului, membrii săi se ceartă cu privire la cum ar trebui să arate mișcarea conservatoare, scrie revista britanică.

Cine l-a ucis pe Charlie Kirk?

Mai multe dispute diferite au loc în lumea influencerilor conservatori.

După ce Kirk a fost ucis, Candace Owens, o comentatoare de dreapta, a răspândit teorii conspiraționiste despre moartea lui.

Ea a implicat, printre alții, Legiunea Străină Franceză, avioane egiptene și angajați ai Turning Point.

Erika Kirk, văduva lui Charlie și noua șefă a Turning Point, a rugat-o să înceteze să răspândească astfel de teorii. Apelul nu a avut efect.

Owens nu a fost prezentă la AmericaFest, dar numele ei era pe buzele tuturor.

„Oamenii care refuză să condamne atacurile cu adevărat răutăcioase ale lui Candace – și unii dintre ei vorbesc aici – sunt vinovați de lașitate”, a spus Ben Shapiro, cofondator al Daily Wire, un canal media conservator.

El i-a menționat în mod specific pe Tucker Carlson și Megyn Kelly, doi dintre cei mai populari comentatori din lumea MAGA.

Rasiști și conspiraționiști

O a doua dispută îl implică și pe Carlson, care l-a invitat recent pe Nick Fuentes în emisiunea sa.

Fuentes este un adept al naționalismului alb, admirator al lui Hitler, pe care Kirk a încercat mult timp să-l țină undeva la marginea mișcării conservatoare.

Cu toate acestea, Fuentes a câștigat influență pe măsură ce dreapta, inclusiv Kirk, a acceptat idei precum teoria conspiraționistă a „Marii Înlocuii”, care afirmă că elitele încurajează imigrația pentru a încerca să diminueze puterea albilor.

Discursul lui Shapiro la AmericaFest a condamnat disponibilitatea lui Carlson și a altora de a oferi o platformă rasiștilor și de a populariza teoriile conspiraționiste.

Și alții au intervenit.

„Dacă crezi că Hitler era al naibii de cool, nu ai ce căuta în viitorul mișcării conservatoare”, a declarat Vivek Ramaswamy, candidat la funcția de guvernator al statului Ohio.

Ramaswamy a mai spus că dacă cineva o jignește pe Usha Vance, a doua doamnă a Statelor Unite ale Americii, acela „nu are ce căuta în viitorul mișcării conservatoare”, referindu-se la o insultă etnică pe care Fuentes a folosit-o în trecut pentru a o descrie pe soția lui Vance.

Ce părere are JD Vance

Lupta dintre influenceri s-a extins la politica republicană în general.

Zeci de angajați ai Heritage Foundation, un influent think-tank conservator, și-au dat demisia după ce șeful lor a apărat interviul prietenos al lui Carlson cu Fuentes.

JD Vance, cel mai probabil moștenitor al lui Trump și prieten al lui Kirk, a luat cuvântul la conferință, după ce alți vorbitori au evidențiat clar disensiunile.

Vicepreședintele a părut să sugereze că mișcarea conservatoare ar putea include persoane precum Owens și Fuentes. El, scrie The Economist, a refuzat să critice rasismul și antisemitismul observat în rândul vedetelor în ascensiune ale mișcării.

„Nu am adus o listă de conservatori pe care să-i denunț sau să-i exclud”, a spus el mulțimii. Cu toate acestea, cu câteva zile înainte, tot el declarase pentru UnHerd, un canal de știri, că antisemitismul „nu are loc în mișcarea conservatoare”.

Anul trecut, Vance a spus că Fuentes este un „ratat total”. Fuentes nu a fost menționat în declarațiile lui Vance de duminică,.

Vicepreședintele a părut, de fapt, gata să îmbrățișeze retorica pe care susținătorii lui Fuentes o așteaptă din ce în ce mai mult de la liderii lor.

„În Statele Unite ale Americii”, a spus Vance mulțimii, „nu mai trebuie să vă cereți scuze pentru că sunteți albi”.

Ce este America?

Vorbitorii și participanții la eveniment au susținut ideea lui Vance – prezentată în cadrul Convenției Naționale Republicane de anul trecut – că America este o patrie, nu un concept.

„Avem o discuție reală despre ce este America, ce reprezintă ea”, a spus Donald Trump Junior.

„America nu este doar o idee”, a continuat el, „este un loc cu granițe, cu teritoriu, cu istorie și câmpuri de luptă.”

Declarațiile, speculează The Economist, au fost o aluzie la conceptul că unii americani sunt mai americani decât alții.

Vivek Ramaswamy a încercat să pledeze pentru o definiție mai largă a identității americane – una ambițioasă, care îi descrie pe imigranții legali ca fiind oameni în căutarea visului american.

A fost o voce singulară.

Primul semn clar al problemelor, scrie site-ul american Axios, a apărut anul trecut, când o dezbatere privind vizele H-1B pentru persoane cu înaltă calificare a opus tabăra „America First” lui Elon Musk și noilor aliați ai lui Trump din Silicon Valley.

Vivek Ramaswamy a fost criticat după ce a susținut că cultura americană „a venerat mediocritatea în detrimentul excelenței” și că SUA trebuie să recruteze cei mai buni talentați din lume pentru a rămâne competitive.

Conflictul dintre tehnologie și MAGA – care a fost marcat de un val anti-indian – a marcat începutul unui conflict mai amplu privind definirea „America First” mai degrabă prin prisma naționalismului economic sau cultural.

Cu sau fără aliați? Este neclar

Vance și Carlson, precum și Steve Bannon, fostul consilier al lui Trump, au îndemnat conservatorii să se concentreze asupra adevăratului lor dușman („stânga radicală”) și au susținut că unitatea este posibilă sub sloganul „America First”.

Acest lucru s-a dovedit a fi discutabil

AmericaFest a inclus o scenă de pe care podcasterii puteau susține sesiuni de întrebări și răspunsuri.

Oamenii de la ThoughtCrime, un show fondat de Kirk și alți influenceri de dreapta, au întrebat o mulțime de oameni dacă cred în „America First și numai America” sau în America First și cu ajutorul aliaților.

Mulțimea a fost împărțită în răspunsurile oferite.

Cea mai profundă diviziune a MAGA în materie de politică externă a izbucnit în iunie, când SUA s-au alăturat Israelului în bombardarea instalațiilor nucleare iraniene.

Atacurile au divizat MAGA între facțiunile pro-Israel, care au aplaudat demonstrația de forță a lui Trump, și izolaționiștii — conduși de Tucker Carlson — care au avertizat că SUA sunt târâte într-un alt război în Orientul Mijlociu.

Deși conflictul a durat doar 12 zile, intervenția lui Trump — combinată cu brutalitatea războiului din Gaza — a accelerat ascensiunea retoricii explicit anti-Israel și antisemite în cadrul unor părți ale MAGA.

„Un război civil”. Inclusiv pentru audiență și like-uri

Mulți participanți au spus că luptele interne dintre liderii lumii MAGA sunt rezultatul unui vid de putere în urma asasinatului din Utah.

Opiniile lui Kirk erau controversate și deveniseră și mai extreme pe măsură ce Partidul Republican se îndrepta tot mai mult spre dreapta, scrie The Economist.

Dar printre conservatori, el a fost o figură unificatoare.

Luptele interne au arătat, de asemenea, forța gravitațională a puternicului ecosistem media al dreptei.

Sean Miles, un tânăr de 18 ani care a înființat o filială Turning Point la liceul său din Illinois, a comparat această ruptură cu un „război civil”.

El, scrie revista britanică, a recunoscut că principalii instigatori mai aveau un scop bine definit. „Încearcă să fie provocatori”, a spus el, „pentru că asta le aduce like-uri. Asta le aduce vizualizări.”

JD Vance și viitorul MAGA

În multe privințe, scrie revista, conferința a părut a fi un eveniment de lansare pentru Vance. Văduva lui Kirk l-a susținut pentru funcția de președinte în 2028, la fel și alți participanți.

Iar Vance a făcut tot posibilul să reunească mișcarea MAGA.

În calitate de numărul 2 al partidului, Vance a petrecut ultimul an navigând cu prudență printre tensiunile crescânde din cadrul Partidului Republican, având grijă să nu îndepărteze niciun segment al partidului, care se află în plină expansiune, scrie și CNN.

El și-a menținut în mare măsură credibilitatea atât în fața aliaților Israelului, cât și a scepticilor, a miliardarilor din industria tehnologică și a criticilor inteligenței artificiale, a susținătorilor unei politici dure privind migrația și a susținătorilor unei migrații educate și controlate, a izolaționiștilor și a susținătorilor unei politici externe agresive, a populiștilor și a republicanilor din evechiul stablishment.

Vance știe să se adapteze.

El a fost un critic dur al lui Trump, înainte de a deveni un susținător vocal — o tranziție pe care șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a recunoscut-o ca fiind oportună din punct de vedere politic.

Vance rămâne republicanul cel mai bine poziționat pentru a câștiga aceste lupte interne în 2028. Un nou sondaj CNN a constatat că 22% dintre republicani și independenții de dreapta ar dori să-l vadă pe Vance candidând la președinție.

Nicio altă figură din Partidul Republican nu a depășit 5%.