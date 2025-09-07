Războiul din Gaza: Netanyahu ignoră „propaganda negativă” pentru a obține „victoria” în enclavă

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat duminica aceasta că este dispus să-și asume „prejudiciul” adus imaginii internaționale a Israelului pentru a obține „victoria” în războiul din Gaza, potrivit EFE, citată de Agerpres.

„Cât privește prejudiciul propagandistic, vreau să spun ceva: dacă trebuie să aleg între victoria asupra dușmanilor noștri și propaganda negativă împotriva noastră, prefer victoria împotriva dușmanilor noștri și nu invers”, a afirmat Netanyahu într-o reuniune a guvernului, potrivit biroului său de presă.

„Sunt conștient de prețul pe care îl plătim în domeniul diplomatic și propagandistic pentru statul Israel”, a recunoscut premierul, subliniind că cea mai bună soluție ar fi „stabilirea unor mecanisme complet noi” și ”„încheierea războiului cât mai curând posibil, cu victoria pe care o definim noi”.

Netanyahu a detaliat că acest obiectiv înseamnă „eliminarea Hamas, eliberarea tuturor ostaticilor și garantarea că Gaza nu va mai reprezenta o amenințare pentru Israel”.

Ofensivă israeliană în orașul Gaza

Declarațiile sale intervin în plină ofensivă a armatei israeliene asupra orașului Gaza, capitala enclavei, unde până acum două săptămâni se refugiaseră circa un milion de palestinieni, mulți dintre ei deja strămutați din alte colțuri ale acestui teritoriu.

Potrivit Biroului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), începând cu 14 august, aproape 41.000 de persoane, majoritatea din orașul Gaza, au fugit în sudul enclavei, unde Israelul încearcă să strămute populația orașului.

Peste 100.000 de locuitori din Gaza au părăsit localitatea, a afirmat Netanyahu fără să aducă probe, și a spus că armata elimină „principalii lideri teroriști” în orașul Gaza, pe care l-a catalogat drept „ultima redută importantă” a Hamas.

„Am stabilit o altă zonă umanitară pentru a permite populației civile din Gaza să se deplaseze spre o zonă sigură și să primească acolo un ajutor umanitar”, a spus Netanyahu. El a acuzat Hamas că împiedică evacuările și îi utilizează pe civili drept „scuturi umane”, acuzații respinse de gruparea islamistă.

Totodată, el a anunțat o extindere a operațiunilor militare în interiorul și în jurul orașului Gaza, al cărei obiectiv declarat este să preia controlul asupra localității, potrivit AFP.

„Distrugem infrastructurile teroriste”

Armata israeliană afirmă că ar controla 40% din oraș.„Suntem pe cale să ne extindem operațiunile la periferia orașului Gaza și chiar în oraș”, a spus Netanyahu în fața miniștrilor săi.

„Distrugem infrastructurile teroriste, demolăm clădirile identificate ca servind terorismului”, a adăugat el.

Cu toate acestea, nici armata, nici guvernul Netanyahu nu au anunțat oficial declanșarea unei ofensive de mare anvergură împotriva orașului Gaza, aprobată în luna august, notează AFP.

Dar armata și-a intensificat bombardamentele în ultimele săptămâni, precum și operațiunile la sol în interiorul și în jurul orașului.