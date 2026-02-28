REPORTAJ. O reuniune PSD, dedicată problemelor UE, s-a transformat în concurs de atacuri la Bolojan: „Premier vremelnic care se victimizează” / „Păsăroiul în praștie” 

Aproximativ 700 de membri și simpatizanți PSD s-au reunit sâmbătă într-o sală de evenimente din Pipera pentru un eveniment organizat de activiștii Partidului Socialiștilor Europeni (PES). Pe scenă, au urcat mai multe figuri de la vârful partidului.

Evenimentul a fost prezentat drept unul despre „viitorul buget european pe termen lung și dezbaterea privind Europa cu mai multe viteze”. În realitate, tot disputele politice interne au ținut agenda, iar, în lipsă, premierul Ilie Bolojan a fost vedeta discursurilor liderilor PSD care au luat cuvântul pe scenă.

„E ca într-o echipa de fotbal, schimbi antrenorul”

Primul pe scenă a urcat europarlamentarul Victor Negrescu, coordonatorul activiștilor PES din România, care nu a ezitat să facă aluzie la premier în discursul său.

„Doriți o altă formulă guvernamentală, care să rămână în continuare pro-europeană”, a întrebat el. „Da”, a răspuns în cor sala.

Într-un moment în care PSD atacă pe multiple fronturi Guvernul din care face parte și pe premierul de la PNL, Negrescu a continuat retorica de pe scena din Pipera.

„După 8 luni de guvernare, lucrurile nu merg în direcția bună. Și dacă țara nu merge bine, trebuie să schimbi ceva. E ca într-o echipa de fotbal, schimbi antrenorul. Nu tragi cu praștia reforme către populație fără să discuți cu oamenii”, a spus Negrescu, care este unul dintre cei cinci prim-vicepreședinți PSD.

„Băgai păsăroiul în praștie și îi dădeai drumul cât mai departe”

Ștafeta a fost preluată de Gheorghe Șoldan, vicepreședinte al PSD și președinte al CJ Suceava. El a preluat metafora „praștiei” și a pus-o pe scena unui joc video popular – Angry Birds.

„Victor, te-am auzit vorbind de Angry Birds. Eu, pentru că sunt așa tânăr, mi-aduc aminte că în jocul respectiv băgai păsăroiul în praștie și îi dădeai drumul cât mai departe în lume, să plece. Spunem lucrurilor pe nume”, a spus Șoldan.

Nici Florin Manole, ministrul PSD al Muncii în Guvernul condus de Ilie Bolojan, nu a rămas dator. „Ideologia îi face pe unii să nu aibă niciun pic de empatie și de sensibilitate pentru 35.000 de familii monoparentale care au venituri de sub 399 de lei pe lună, în medie”.

„Ce e liniștea asta”

Atitudinea participanților în timp ce lideri ai PSD își rosteau discursurile, precum și atitudinea lor în general față de premier, a fost taxată de Manole. „Suntem un pic cam liniștiți. Ce e în sala asta? Ateneul Român? Ce e liniștea asta în sala asta și în general?”, i-a întrebat ministrul.

Sala unde a avut loc reuniunea PSD Foto: Rebecca Popescu/ HotNews

Grindeanu: „Nu avem o obligație față de un premier care se victimizează și cere încredere oarbă”

Când i-a venit rândul pe scenă, președintele PSD, Sorin Grindeanu a remarcat mutarea atenției de la teme UE precum fondurile europene, dar a continuat rafala la adresa premierului.

„Această întâlnire are loc într-un context politic în care o declarație de bun-simț a generat reacții disproporționate. Am spus că PSD va face o analiză serioasă a participării la guvernare. Nu e un gest de revoltă. Este un gest de responsabilitate față de actul de guvernare. Este exact ce fac toate partidele social-democrate mature din Europa. Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție”, a explicat Grindeanu.

El a spus că evaluarea guvernării este obligatorie, dar nu guvernarea „unui singur om, ci a României”.

„Nu avem o obligație față de un premier vremelnic care vedem că se victimizează și cere încredere oarbă. Noi nu funcționăm așa”, a mai declarat Grindeanu, moment în care persoanele din sală l-au aplaudat, iar unii au strigat „bravo”.

Apoi, Sorin Grindeanu și-a îndreptat atenția către USR spunând că oamenii trebuie să vadă diferența „între cei care își asumă guvernarea și cei care și-au construit o imagine pe ipocrizie”.

Întrebat după discurs, de reporteral HotNews, dacă reacția oamenilor din sală va cântări în decizia partidului legată de rămânerea sau nu la guvernare, Grindeanu a spus că „această consultare o să facem cu toți colegii și din Comitetele Politice Județene. Asta înseamnă aproape 5.000 de oameni care vor vota”.

Consultarea respectivă este planificată de PSD să aibă loc după ce se termină dezbaterea din coaliție privind bugetul pe 2026. Ea este prezentată drept „o consultare un pic mai extinsă” pentru a stabili dacă își doresc să rămână la guvernare în actuala configurație „sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu, și dacă mergem înainte cu prim-ministrul Ilie Bolojan”.