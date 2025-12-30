România intră în cel mai mare proiect UE pentru cercetarea semiconductorilor

Europa face un pas strategic pentru a deveni relevantă în industria semiconductoriilor. Și România, prin Universitatea Politehnică, alături de mai multe țări, dă drumul liniei pilot NanoIC, prin care Uniunea Europeană își propune să creeze propria producție comercială de cipuri de ultimă generație, într-un moment în care competiția globală este dominată de SUA și Asia, relevă datele analizate de Profit.ro.

