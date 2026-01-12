Rusia anunță comenzi externe record pentru armele sale. „Tehnologia testată în Ucraina și-a făcut singură publicitate”

Interesul în lume pentru armele rusești a ajuns la un nivel record în urma conflictului din Ucraina, a afirmat luni vicepremierul rus Denis Manturov, în timpul unei discuții la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin, scrie Agerpres.

„Până în anul 2022, valoarea maximă a comenzilor era de 55 de miliarde de dolari. Astăzi, cu 70 de miliarde de dolari contracte deja semnate, avem un record”, a indicat vicepremierul rus.

El a explicat acest interes pentru armele produse de Rusia prin faptul că războiul din Ucraina a permis testarea echipamentelor militare în condiții reale de luptă care au arătat nivelul de performanță al acestora, astfel că „tehnologia testată în condițiile operațiunii militare speciale și-a făcut ea singură publicitate”.

O cerere în mod special ridicată pe piețele externe este observată pentru sistemele antiaeriene, avioanele de vânătoare și lansatoarele multiple de rachete fabricate de Rusia, a precizat oficialul rus.

Totuși, a admis el, nevoile militare ale Rusiei pentru a susține războiul din Ucraina diminuează capacitatea de a onora cererea la export, prin urmare livrările externe de arme și muniții înregistrează întârzieri.