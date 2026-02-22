Percheziții la saloane de masaj erotic, paravan pentru prostituție. Văduva lui Gabriel Cotabiță, printre persoanele reținute

Administratorii și angajații a două saloane de masaj erotic care erau folosite ca paravan pentru prostituție au fost reținuți sub acuzația d proxenetism, în urma unor percheziții făcute de polițiștii bucureșteni în Capitală și județul Ilfov.

Anchetatorii au făcut 9 percheziții sâmbătă, în București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru infracțiunea de proxenetism în formă continuată, a anunțat duminică Poliția Capitalei.

Conform sursei citate, „în perioada aprilie 2025 – prezent, nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din București”.

Poliția spune, într-un comunicat de presă, să, sub aparența unor servicii legale de masaj erotic, în cele două locații ar fi fost înlesnită practicarea prostituției. Este vorba despre două saloane de masaj erotic situate în zone centrale ale Bucureștiului, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Opt persoane reținute

La percheziții au fost descoperite și ridicate sume importante de bani, respectiv aproximativ 370.000 de lei, 86.000 de euro, 15.000 de dolari și circa 3.000 de lire sterline. De asemenea, au fost ridicate laptopuri, telefoane mobile, tablete, precum și alte bunuri considerate de interes pentru anchetatori.

Persoanele suspecte au fost duse la audieri, iar opt dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie duse în instanță cu propunere legală.

Surse apropiate anchetei au declarat că printre persoanele vizate se numără și o femeie în vârstă de 80 de ani, considerată de polițiști drept coordonatoarea principală a activității. Aceasta nu a fost reținută.

Administratorii știau care este, de fapt, activitatea persoanelor din cele două saloane de masaj erotic și încasau bani de la acestea, conform surselor citate.

Una dintre administratoarele salonului este Alina Cotabiță (43 de ani), văduva artistului Gabriel Cotabiță, aflată printre cele opt perosne reținute sub acuzația de proxenetism. Potrivit surselor HotNews, aceasta s-ar fi ocupat de promovarea online a salonului și a angajatelor, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale și al unor site-uri de profil.

