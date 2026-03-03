Șeful diplomației americane are altă variantă pentru atacul SUA asupra Iranului. „Uitați-vă ce fac acum”

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a afirmat luni că ordinul de a ataca Iranul a fost emis după ce a devenit clar că Israelul plănuia să atace primul, ceea ce a făcut necesară paralizarea capacității Teheranului de a riposta împotriva forțelor americane, notează AFP.

Afirmațiile secretarului de stat, vorbind în fața jurnaliștilor în Congres, oferă o versiune complet diferită a evenimentelor care au determinat momentul și amploarea lansării operațiunii Epic Fury împotriva Iranului, scrie agenția franceză de presă, citată de Agerpres.

„Știam că Israelul va trece la acțiune. Știam că acest lucru va precipita un atac împotriva forțelor americane și știam că, dacă nu i-am ataca preventiv înainte ca ei să lanseze aceste atacuri, am suferi pierderi mult mai importante”, a declarat Rubio.

„Amenințarea iminentă era că știam că dacă Iranul este atacat – și am crezut că va fi – va riposta imediat și nu aveam de gând să stăm deoparte și să încasăm lovitura înainte de a răspunde”, a adăugat el.

„Uitați-vă ce fac acum”

Rubio a mai insistat asupra faptului că obiectivul războiului purtat împreună cu Israelul este „distrugerea capacităților (iraniene) de rachetele balistice”.

Ca dovadă, el a argumentat: „Uitați-vă ce fac acum. Atacă aeroporturi, atacă hoteluri. Nu atacă doar instalații militare, ci ambasade”.

„Și acesta este un Iran slăbit, în ciuda anilor de sancțiuni occidentale”, a spus el.

Israelul se așteaptă la mai puține rachete din partea Iranului

Doi oficiali israelieni citaţi de CNN susţin că Israelul se aşteaptă ca abilitatea Iranului de a lansa rachete balistice să fie afectată în mod semnificativ, pe măsură ce SUA şi Israelul îşi intensifică atacurile în Iran.

Rata de lansare a rachetelor iraniene este de aşteptat să scadă până marţi seara, au declarat oficialii, cu mai puţine rachete lansate asupra Israelului.

Critici din tabăra democrată

Alesul democrat Joaquin Castro a denunțat aceste explicații, despre care a spus că demonstrează că Israelul „a pus în pericol forțele americane insistând să atace Iranul”.

„Acest lucru este inacceptabil din partea președintelui și este inacceptabil din partea unei țări care pretinde a fi aliatul nostru”, a adăugat el pe X.

Marco Rubio a afirmat în repetate rânduri că Statele Unite „ar dori” să vadă poporul iranian răsturnându-și guvernul, dar că acesta nu este obiectivul războiului.

„Sperăm ca poporul iranian să poată răsturna acest guvern și să construiască un nou viitor pentru această țară. Ne-ar plăcea foarte mult ca acest lucru să fie posibil, dar obiectivul acestei misiuni este distrugerea capacităților lor de rachete balistice și a celor navale”, a afirmat el.

Ce spune Rubio despre un presuspus atac asupra unei școli

Întrebat despre atacul asupra unei școli din Iran, el a asigurat că Statele Unite nu ar viza niciodată „în mod deliberat” o școală, recunoscând în același timp că nu cunoaște circumstanțele.

Iranul a afirmat sâmbătă că un bombardament a făcut 168 de morți într-o școală din sudul țării, însă nici Statele Unite, nici Israelul nu au confirmat un astfel de atac, pe care AFP nu l-a putut verifica, în lipsa accesului la fața locului. A