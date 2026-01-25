Soldat israelian suspectat că a simulat răpirea unui deținut palestinian. A fost lansată o anchetă

Armata israeliană a anunțat, duminică, că a lansat o investigație cu privire la un soldat suspectat că a simulat răpirea unui deținut palestinian și a cerut răscumpărare de la familia acestuia, potrivit AFP.

Bărbatul palestinian era reținut într-un centru de detenție când un gardian al poliției militare l-a fotografiat și i-a trimis familiei sale imaginea, pretinzând că acesta a fost răpit, a scris publicația The Times of Israel.

Într-un material separat, postul de radio al armatei israeliene a relatat că soldatul a cerut familiei să îi transfere bani pentru a-l elibera pe palestinian.

Armata a confirmat cazul pentru AFP și a precizat că a fost inițiată o investigație, fără să ofere alte detalii.

„În urma incidentului, Unitatea de Anchetă Internă a deschis o anchetă”, a declarat armata israeliană. „Nu vom oferi detalii despre anchetă cât timp este în desfășurare”.

Palestinianul fusese reținut în timp ce încerca să intre ilegal în Israel din Cisiordania ocupată, potrivit The Times of Israel.

Anul trecut au încercat să intre ilegal în Israel mii de palestinieni

Oficialii israelieni din sectorul de securitate spun că un număr semnificativ de palestinieni din Cisiordania încearcă să intre ilegal în Israel. Oficialii palestinieni spun că, într-o mare măsură, motivele se leagă de dificultățile economice și de pierderea permiselor de muncă în contextul războiului din Gaza.

O mare parte dintre ei sunt arestați, în timp ce unii au murit s-au au fost răniți în timp ce încercau să fugă de forțele israeliene, au mai spus oficialii palestinieni.

O comisie parlamentară israeliană a declarat în octombrie că 6.000 de palestinieni au încercat să intre în Israel 6 pe la bariera care desparte Ierusalimul de teritoriul palestinian.

Israelul a început să o construiască în apogeul celei de-a doua intifade palestiniene, care a izbucnit în 2002, susținând că este necesară pentru a menține securitatea în contextul atentatelor sinucigașe cu bombă din Ierusalim și din orașele israeliene.

Bariera traversează multe părți ale Cisiordaniei, iar palestinienii o consideră o acaparare de teritorii și o frontieră de facto, ilegală în conformitate cu dreptul internațional. În plus, aceștia susțin că bariera a exacerbat criza economică din Cisiordania, pe care Israelul o ocupă din 1967.