Țara care introduce taxă pe prezervative în încercarea de a stimula natalitatea

Pentru prima dată în 30 de ani, China a anunțat că va impune o taxă pe prezervative și alte produse contraceptive. Măsura menită să stimuleze natalitatea generează îngrijorări serioase legate de sănătate publică, potrivit The Guardian.

Începând cu 1 ianuarie, prezervativele și contraceptivele vor fi supuse unei cote de TVA de 13%, o taxă de care aceste produse au fost scutite de când China a introdus TVA la nivel național în 1993.

Măsura a fost inclusă într-o lege privind TVA adoptată în 2024, în efortul de a moderniza regimul fiscal al Chinei. TVA-ul reprezintă aproape 40% din veniturile fiscale totale ale acestei țări.

După ce, timp de trei decenii, a impus o politică strictă ca familiile să aibă un singur copil, China a introdus în ultimul deceniu o serie de „măsuri de stimulare” pentru a încuraja populația să aibă mai mulți copii, în încercarea de a crește natalitatea în scădere.

Pe lângă creșterea limitei numărului de copii permise per cuplu la trei, provinciile au experimentat oferirea de reduceri la tratamentul de fertilizare in vitro și subvenții în numerar pentru mai mulți copii. Unele administrații locale oferă chiar zile suplimentare de concediu plătit tinerilor proaspăt căsătoriți.

Dar ideea că prezervativele și contraceptivele vor deveni mai scumpe a fost ridiculizată pe rețelele de socializare. „Ce se întâmplă cu societatea modernă? Fac totul pentru a ne determina să avem copii”, a scris un utilizator pe Weibo.

Noua lege privind TVA include, de asemenea, o reducere fiscală pentru îngrijirea copiilor și „serviciile de căsătorie”.

Anul acesta, guvernul a alocat 90 de miliarde de yuani (12,7 miliarde de dolari) pentru primul său program național de subvenții pentru îngrijirea copiilor, oferind 3.600 de yuani pe an pentru fiecare copil cu vârsta sub trei ani. Sâmbătă, guvernul a anunțat planuri de extindere a programului național de asigurări de sănătate pentru a acoperi toate cheltuielile legate de naștere.

Însă stimulentele au avut un efect redus. În 2024, rata natalității a fost de 6,77 la 1.000 de persoane, o ușoară creștere față de 2023, dar încă mult sub nivelurile istorice. Creșterea ratei mortalității cauzată de îmbătrânirea populației înseamnă că populația Chinei este în scădere de cel puțin trei ani.

Efectele negative vor fi suportate „în special de femeile defavorizate”

În prezent, există îngrijorări că autoritățile ar putea recurge la „măsuri drastice” pentru a atinge obiectivul politicii naționale de creștere a natalității, scrie The Guardian.

Femeile din unele zone au raportat că au primit telefoane de la funcționari ai administrației locale care le-au întrebat despre ciclul menstrual și planurile de a avea copii. În decembrie, mass-media chineză a raportat că femeilor dintr-un județ din provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, li se cerea să raporteze autorităților locale data ultimei menstruații. Biroul local de sănătate a declarat că colectarea datelor era necesară pentru a identifica femeile însărcinate și viitoarele mame.

Creșterea taxelor pe prezervative este în mare parte o măsură simbolică. Un pachet obișnuit de prezervative costă 40-60 de yuani (5,70-8,50 dolari). Pilula contraceptivă, care poate fi cumpărată fără rețetă, costă 50-130 de yuani (7,10-18,46 de dolari) pe pachetul necesar unei luni.

„Acum că politica Chinei în materie de natalitate s-a orientat către încurajarea nașterilor și nu mai promovează contracepția, este rezonabil să se reia impozitarea contraceptivelor”, a declarat He Yafu, demograf independent din provincia Guangdong. „Cu toate acestea, este puțin probabil ca această măsură să aibă un efect semnificativ asupra creșterii ratei fertilității.”

Yun Zhou, profesor asistent de sociologie la Universitatea din Michigan, a declarat că este puțin probabil ca noua taxă să afecteze deciziile oamenilor, dar că aceasta semnifică din partea guvernului „ce ar trebui să fie comportamentul familial dezirabil”. Zhou a adăugat că, dacă accesul la contracepție va deveni dificil, „efectele negative vor fi suportate de femei, în special de femeile defavorizate”.

Sursa: Dreamstime.com