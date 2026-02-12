Termoenergetica, în pragul colapsului din cauza datoriilor uriașe: „Furnizorii de materiale ne ocolesc. Mult nu mai putem continua”

Termoenergetica se află într-o situație foarte dificilă, încercând să supraviețuiască de la o lună la alta, spune Adrian Ionițoaie, directorul general adjunct al companiei. Datoria către Electrocentrale București, producătorul de energie termică din Capitală, a crescut la 1,8 miliarde de lei, de la 1,5 miliarde la finalul anului trecut.

Din aceste motive furnizorii de materiale pentru reparațiile conductelor evită să mai facă afaceri cu Termoenergetica, mai spune oficialul de la Termoenergetica.

„Situația este de destul de dificilă. Noi am semnalat-o și o semnalăm încontinuu la Primăria Municipiului București în fiecare lună. Tot așa, în fiecare lună, știu că sunt discuții cu noul primar. I-am explicat situația și am constatat că a înțeles dificultățile cu care ne confruntăm”, a spus, joi, oficialul Termoenergetica, într-o dezbatere organizată de Liga Asociațiilor de Proprietari „Habitat”.

El a arătat că situația este atât de gravă încât firmele cu care lucrează compania nu mai vor să livreze materialele necesare reparării și modernizării conductelor, de teamă că nu-și vor primi banii pentru produsele livrate.

Aceasta, în condițiile în care rețeaua de conducte a Capitalei are nevoie de lucrări capitale. Pierderile de agent termic din rețea au ajuns la 40%, fiind de aproximativ 500 de milioane de lei în anul 2024.

„Situația financiară (datoriile uriașe – n.r.) ne încurcă și pe noi, pentru că am devenit de evitat pentru firmele cu care lucrăm. Avem contracte unde nici firmele nu vor să ne mai livreze materiale pentru că deja avem datorii la aceste firme, datorii pe care nu putem să le onorăm.

Din încasări noi efectiv în companie rămânem cu doar 8%. Pentru că sunt conturi escrow (pentru plăti speciale – n.r.), din ce intră, mulți bani, cam 75% se duc către furnizorii, producătorii de energie termică. Ne descurcăm foarte greu, de la lună la lună, deocamdată, dar nu știu cât. Mult nu cred că mai putem continua în ritmul ăsta”, a mai afirmat reprezentantul Termoenergetica.

Datoriile Termoenergetica la Elcen au crescut la 1,8 miliarde de lei

La rândul său, Mirela Pavel, director general interimar al Electrocentrale București (Elcen), a arătat că producătorul de energie termică are de recuperat 1,8 miliarde de lei de la Termoenergetica.

Aceasta în contextul în care, la finele anului trecut, nivelul datoriei era de 1,5 miliarde de lei, potrivit informațiilor transmise HotNews de reprezentanții celor două companii.

„Avem patru titluri executorii împotriva Termoenergetica care trebuie puse în executare. Așteptăm bugetul de stat și pe cel municipal să vedem ce sumă va fi alocată pentru termie și subvenții, ca să putem încasa și noi”, a spus Mirela Pavel.

Ea a precizat că aceste creanțe uriașe împiedică Elcen să contracteze împrumuturi de la bănci pentru modernizarea echipamentelor din CET-uri.

„Chiar ieri am avut o întâlnire cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului de modernizare a CET Sud și dumnealor au fost foarte interesați de capacitatea și de sistemul de încasare a acestor datorii pe termen lung. Este într-adevăr un impediment. Toate băncile ne pun această întrebare: ce se întâmplă cu datoria Termoenergetica, să nu existe un nou caz RADET, de unde încă mai avem sume de recuperat”, a arătat Pavel.

Datorii istorice care continuă să se acumuleze

Elcen (Electrocentrale București) este compania care produce agentul termic, iar Termoenergetica (fostul RADET) este cea care gestionează conductele, furnizează și facturează agentul termic către populație.

Prețul la care Elcen vinde agentul termic către Termoenergetica este reglementat de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE), iar prețul final plătit de consumatori către Termoenergetica este subvenționat din bugetul local al Capitalei.

Problemele datează încă de la începutul anilor 2000, când RADET a început să acumuleze datorii la Elcen, însă situația s-a agravat după 2010. În 2016 atât Elcen, cât și RADET au intrat în insolvență, după ce RADET acumulase datorii de 3,7 miliarde de lei, pe care nu le-a mai plătit niciodată.

În 2019, RADET a intrat în faliment, iar activitatea sa a fost preluată de o companie municipală nou-înființată, Termoenergetica. Însă aceasta a continuat să acumuleze datorii exact în același fel ca și RADET, iar suma restantă de plată către Elcen a ajuns în acest moment la 1,8 miliarde de lei.

În luna ianuarie, noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că preia personal coordonarea reformelor din sistemul de termoficare, avertizând că Termoenergetica repetă „exact tiparul RADET” și se îndreaptă spre faliment dacă nu sunt luate măsuri rapide și structurale, potrivit Mediafax.