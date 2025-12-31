Topul celor mai bune jocuri video din 2025. Unul dintre ele te va „cuprinde în capcana disperării”, dar cu atât mai mult merită jucat

Un clasic familial renăscut într-o lume larg deschisă, o aventură satirică prin viața adolescenților și un puzzle misterios pentru toate vârstele – acestea sunt câteva dintre selecțiile jurnaliștilor de la The Guardian pentru topul celor mai bune jocuri din 2025. Acestea sunt primele 5.

Locul 5 – Mario Kart World

Titlul de prezentare pentru Switch 2 este o altă adăugire glorioasă la universul Mario Kart, cu o distribuție încântătoare de personaje și 30 de circuite variate, unite printr-o rețea de autostrăzi care oferă șansa de a explora un peisaj larg deschis pentru prima dată în serie. Adăugați coloana sonoră minunată de melodii electronice lounge jazz pop și veți avea un alt joc de familie de bază, care va rămâne în rotație ani de zile.

Locul 4 – The Seance of Blake Manor

Suntem la sfârșitul secolului al XIX-lea și tocmai ai ajuns la un hotel izolat din vestul Irlandei pentru a investiga dispariția unei tinere. Dar, pe măsură ce cauți indicii, morții ies din mormintele lor – și nu sunt deloc fericiți. Parțial simulare polițistă în stilul Agatha Christie, parțial operă de groază populară, aceasta este o experiență fascinantă și captivantă.

Locul 3 – Silent Hill f

În Japonia anilor 1960, furia unei tinere fete față de tatăl ei agresiv se transformă într-un coșmar spectral care cuprinde un întreg oraș. Scris de renumitul autor de romane vizuale Ryukishi07, jocul te transportă în teritoriul familiar al Silent Hill, ceea ce înseamnă străzi încețoșate, puzzle-uri diabolice și monștri cu adevărat îngrozitori.

Locul 2 – Hollow Knight: Silksong

Chiar și cel mai tenace jucător va simți că vrea să renunțe la un moment dat, în timp ce este prins în Pharloom, un tărâm în declin, plin de insecte mici și disperate, care odinioară era o capitală religioasă strălucitoare. Aici se află câteva locuri cu adevărat mizerabile: foste ferme transformate acum în mlaștini puturoase, caverne subterane umede, acoperite de mușchi și mizerie, săli grandioase acoperite acum de praf și pline de presimțiri sumbre. Și, bineînțeles, există și paznicii acestor locuri, de la dresori de animale cu mintea putrezită la pelerini corupți și insecte-automați, creaturi otrăvite cu mătase și foștii conducători ai tărâmului, care vă stau în cale. Cei mai redutabili dușmani din Silksong necesită ore întregi pentru a fi învinși. Cele mai groaznice locuri vă vor prinde în capcana disperării. Un joc extraordinar, a cărui dificultate uneori extremă este atât un punct forte, cât și o slăbiciune.

Locul 1 – Blue Prince

Un tânăr moștenește de la unchiul său un conac misterios: o clădire întinsă, a cărei structură se schimbă în fiecare zi. Tot ce trebuie să facă este să găsească camera secretă cu numărul 46, iar locul va fi al lui pentru totdeauna. Conacul se dovedește a fi o sursă de învățătură: despre istoria personală a familiei care l-a deținut, forțele misterioase care l-au modelat și climatul politic al lumii în care se află. Dar înainte de a ajunge la misterele mai profunde ale Blue Prince, trebuie să stăpânești planurile sale. În spatele fiecărei uși se află o alegere: proiectezi o bibliotecă? Un hol cu mai multe ieșiri? O cameră de securitate, un laborator, o piscină, un dormitor, o cameră pentru copii, un salon? Fiecare va avea propriile secrete de descoperit, un obiect util, o cheie sau o nouă informație care te va apropia și mai mult de acea cameră 46 insesizabilă. Și fiecare îți poate oferi o nouă cale către restul conacului sau uși încuiate pe care nu ai mijloacele să le treci.

În fiecare zi, cu fiecare nouă rută pe care o croiești prin aceste camere, cu fiecare fundătură pe care o întâlnești, cunoștințele tale se acumulează. Până când vei ajunge la destinația finală, vei avea atât de multe întrebări fără răspuns, încât nu vei putea rezista să continui.

Jocul este disponibil pe Dogubomb/Raw Fury, PC, PS5, Xbox