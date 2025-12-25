Donald Trump, mesaj de Crăciun cu țintă către „scursurile radicale de stânga”

Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj cu ocazia Crăciunului, acuzând stânga radicală că face „tot posibilul să ne distrugă țara” și vorbind la superlativ despre situația economică din mandatul său.

„Crăciun fericit tuturor, inclusiv scursurilor radicale de stânga care fac tot posibilul să ne distrugă țara, dar eșuează lamentabil. Nu mai avem granițe deschise, bărbați în sporturi feminine, transgender pentru toată lumea sau autorități slabe de aplicare a legii. Ce avem însă este o piață bursieră record și 401K, cele mai mici cifre ale criminalității din ultimele decenii, nicio inflație și, ieri, un PIB de 4,3, cu două puncte procentuale mai bun decât se aștepta”, a declarat președintele SUA, într-o postare pe rețelele sociale.

„Tarifele ne-au oferit creștere și prosperitate de trilioane de dolari și cea mai puternică securitate națională pe care am avut-o vreodată. Suntem din nou respectați, poate ca niciodată până acum. Dumnezeu să binecuvânteze America!!!”, a adăugat liderul republican al SUA.

Un sondaj realizat de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a arătat că rata de aprobare a preşedintelui pentru modul în care a gestionat economia a scăzut la 31% în decembrie, de la 40% în martie, scrie News.ro.

În ceea ce privește modul în care a gestionat criminalitatea, rata de aprobare era de 43% în decembrie, față de 53% în august. În ceea ce privește imigrația, scăderea este de la 49, în martie, la 38%, în decembrie, potrivit aceluiași sondaj.

Conform unui Politico-Public First din noiembrie, aproape jumătate dintre americani consideră că produsele alimentare, asistenţa medicală şi alte produse de bază sunt prea scumpe.