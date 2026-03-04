Turcia spune că nu ea era ținta rachetei balistice trimise de Iran

Sisteme de apărare aeriană Patriot la baza Incirlik din Adana, Turcia, pe 19 februarie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Turcia „nu a fost ținta rachetei” lansate din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc și a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO care își au baza în estul Mediteranei, a declarat miercuri un oficial turc pentru AFP.

„Credem că ținta era o bază militară din Cipru, dar (racheta) a deviat de la curs”, a adăugat oficialul, vorbind sub protecția anonimatului.

Apărarea antiaeriană a NATO a interceptat și distrus o rachetă balistică lansată din Iran în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turc miercuri, după ce proiectilul a trecut de Siria și Irak.

Incidentul marchează prima dată când un membru al Alianței Nord-Atlantice a fost implicat în conflictul din Orientul Mijlociu, care s-a extins rapid în ultimele zile, după ce inițial atacurile au fost lansate de Statele Unite ale Americii și Israel, notează Reuters și Agerpres.

Ankara a transmis că resturile rachetei care a interceptat racheta balistică au căzut în districtul Dortyol din provincia Hatay, în sud-estul Turciei.

„Avertizăm toate părțile să se abțină de la acțiuni care ar duce la o escaladare suplimentară a conflictului în regiune. În acest context, vom continua să ne consultăm cu NATO și cu ceilalți aliați ai noștri”, a transmis ministerul turc al Apărării, adăugând că nu au existat victime sau răniți.

Alte două declarații inițiale ale înalților oficiali turci cu privire la incident nu au menționat articolul 4 din Tratatul NATO, care prevede că aliații „se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăruia dintre ei, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea” unui membru este amenințată.

NATO a reacționat imediat, condamnând acțiunea la adresa Turciei. „Condamnăm atacurile Iranului asupra Turciei. NATO susține ferm toți aliații, inclusiv Turcia, în contextul în care Iranul continuă atacurile sale nediscriminatorii în întreaga regiune”, a spus purtătorul de cuvânt Allison Hart.