Un actor cunoscut din serialele Friends și Seinfeld a murit la 60 de ani

Actorul american Pat Finn, cunoscut pentru aparițiile sale în seriale de succes precum Friends, Seinfeld și The Middle, a murit la vârsta de 60 de ani, potrivit BBC.

Actorul de comedie și improvizație, care urma un tratament pentru cancer din 2022, a decedat luni, la domiciliul său din Los Angeles.

„Pat nu a întâlnit niciodată un străin — doar prieteni pe care încă nu îi cunoștea”, a transmis familia într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Potrivit familiei, Pat Finn „și-a trăit viața din plin, cu bucurie și entuziasm”.

Cine a fost Pat Finn

Primul rol de televiziune al lui Finn a fost în 1995, în The George Wendt Show, unde l-a interpretat pe fratele personajului principal. Tot în acea perioadă, a avut un rol recurent în serialul Murphy Brown, între 1995 și 1997.

În 1998, a apărut în Seinfeld, în rolul lui Joe Mayo, un organizator de petreceri cunoscut pentru obiceiul de a le pasa invitaților sarcini neplăcute.

De-a lungul anilor ’90 și la începutul anilor 2000, Finn a avut apariții episodice în numeroase seriale populare, printre care The King of Queens, Friends, That ’70s Show și House.

Actorul este probabil cel mai cunoscut pentru rolul lui Bill Norwood din serialul The Middle, în care a jucat timp de opt sezoane, între 2011 și 2018.

În filmografie se regăsesc și producții precum It’s Complicated (2009) și Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

Dincolo de rolurile de pe ecran, Finn a fost actor de improvizație și a predat la Universitatea din Colorado, unde a fost profesor asociat. De asemenea, a făcut parte dintr-o trupă de improvizație formată din șase membri, numită Beer Shark Mice.

„Pat a antrenat, s-a împrietenit și a fost mentor pentru nenumărați studenți de-a lungul anilor, iar cu greu ai putea găsi pe cineva care să aibă un cuvânt rău de spus despre el”, a scris familia sa.

Într-un omagiu adus lui Finn, actorul Richard Kind a spus că „nu există o persoană mai bună, mai blândă, mai amuzantă și mai cu picioarele pe pământ decât el”.

„Întotdeauna pozitiv, mereu gata să te ajute să fii mai amuzant și mai bun. Un tată grozav, un om extraordinar”, a scris Kind pe Instagram.

Pat Finn o lasă în urmă pe soția sa, Donna, pe cei trei copii ai lor, precum și părinți și frați.