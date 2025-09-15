VIDEO Un actor din serialul „Adolescence” a scris istorie la gala Premiilor Emmy, devenind cel mai tânăr câștigător la categoria sa

Owen Cooper, acum în vârstă de 15 ani, pe scena galei Premiilor Emmy ce a avut loc duminică, FOTO: Chris Pizzello / AP / Profimedia Images

Owen Cooper, unul din actorii din serialul Netflix „Adolescence”, a intrat în istorie drept cel mai tânăr actor care a câștigat vreodată premiul Emmy pentru cel mai bun rol secundar într-o miniserie, relatează The Guardian.

Actorul avea doar 14 ani când Adolescence a fost filmat, iar serialul reprezintă primul său rol profesionist. Cooper l-a interpretat pe Jamie, un adolescent arestat pentru uciderea unei colege de clasă.

Serialul a strâns impresionanta cifră de 140 de milioane de vizualizări în primele trei luni pe Netflix, fiecare episod fiind filmat dintr-o singură secvență continuă. Producția a declanșat o dezbatere globală despre legătura dintre cultura „incel” din mediul online și transformarea acesteia în violență fizică.

„Sincer, când am început cursurile de teatru acum câțiva ani, nu mă așteptam nici măcar să ajung în Statele Unite, ca să nu mai vorbim de aici”, a declarat Cooper pe scenă la gala Premiilor Emmy.

El le-a mulțumit familiei sale, precum și partenerului său de platou și co-creatorului serialului, actorul Stephen Graham:

„Poate că numele meu apare pe acest premiu, dar el aparține de fapt oamenilor din spatele camerei, lui Stephen și întregii distribuții”.

Serialul „Adolescence” a luat mai multe Premii Emmy la gala de anul acesta

Cooper este unul dintre cei mai tineri câștigători de Emmy din toate timpurile: recordul este deținut de actrița Roxana Zal, care avea 14 ani în 1984 când a câștigat pentru rolul din filmul de televiziune Something About Amelia.

Cooper a concurat la categoria respectivă împotriva lui Ashley Walters, unul din colegii săi din Adolescence, a lui Javier Bardem pentru interpretarea sa din Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, a lui Bill Camp și Peter Sarsgaard pentru Presumed Innocent și a lui Rob Delaney pentru Dying for Sex.

La ceremonia de duminică, Adolescence a câștigat și premiul pentru cea mai bună miniserie, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu, cel mai bun actor într-o miniserie pentru Graham, care îl interpretează pe Eddie, tatăl lui Jamie; și premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-o miniserie pentru Erin Doherty, care joacă rolul psihologului criminalist ce îl evaluează pe Jamie într-un centru de detenție pentru minori.

„Nu ne-am așteptat niciodată ca micul nostru program să aibă un impact atât de mare”, a spus Graham, acceptând premiul Emmy pentru scenariu împreună cu co-creatorul și scenaristul Jack Thorne.