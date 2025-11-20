Un antrenor de lupte, acuzat că a agresat sexual și a bătut o adolescentă de 16 ani, în București. Poliția face percheziții

Poliția Capitalei a fost sesizată că o minoră de 16 ani ar fi fost victima unor agresiuni sexuale şi fizice. Suspectul în acest caz este antrenorul de lupte libere al fetei, un bărbat de 42 de ani, potrivit anchetatorilor, citați de News.ro.

Patru mandate de percheziție domiciliară în București au fost puse în executare într-un dosar penal care vizează infracţiunile de viol asupra unui minor şi lovire sau alte violenţe, a transmis, joi, Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Probele administrate până în prezent au relevat că un bărbat de 42 de ani, profitând de vârsta minorei şi de relaţia de încredere pe care aceasta o avea faţă de el, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu aceasta, la o adresă din Sectorul 5.

Totodată, din verificările oamenilor legii a reieşit că, în timpul antrenamentelor, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe minoră, mai precizează sursa citată.



Bărbatul suspectat de abuzuri a fost depistat și condus la audieri. Faţă de acesta urmează a fi dispuse măsurile legale care se impun.



Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor comise asupra unui minor din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, pentru viol asupra unui minor şi lovire sau alte violenţe.