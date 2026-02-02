Un avion pe ruta București-Tenerife s-a întors din drum și a aterizat la Budapesta / Cauza devierii

Zborul operat de compania aeriană Wizz Air trebuia să ducă pasagerii de la București în Tenerife, dar în momentul în care zbura deasupra Sloveniei s-a întors din drum și a aterizat la Budapesta, potrivit datelor de zbor de pe FlighRadar și a unei postări făcute de BoardingPass, publicația specializată în știri din aviație.

UPDATE 18:32

Wizz Air a confirmat pentru HotNews că zborul W43021 de la București Otopeni la Tenerife din 2 februarie a fost deviat către Budapesta, ca „măsură de precauție standard, din cauza faptului că aeronava a necesitat o verificare tehnică neprevăzută”.

„Aeronava a aterizat în siguranță și, pentru a minimiza orice întârziere suplimentară, pasagerii au fost transferați într-o altă aeronavă, care a decolat la ora locală 16:51. Wizz Air își cere scuze tuturor pasagerilor afectați și reiterează că siguranța pasagerilor, a echipajului și a aeronavelor este prioritatea principală a companiei”, mai transmit reprezentanții companiei.

***

Conform datelor de pe Flight Radar, avionul a decolat luni din București la ora 13:48, cu 18 minute întârziere, și ar fi trebuit să aterizeze în Tenerife la 17:35. Deasupra Sloveniei, avionul s-a întors din drum și a aterizat la Budapesta.

Traseul urmat de aeronava WizzAir Foto:FlightRadar

„Motivul aterizării la Budapesta este, momentan, necunoscut”, notează Boarding Pass.

HotNews a solicitat un punct de vedere companiei Wizz Air pe care îl vom publica.

Zborul de luni, 2 februarie, este operat de WizzAir cu un Airbus A321neo.