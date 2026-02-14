Un copil de 7 ani a murit după ce a fost lovit de un balot de fân, în judeţul Sibiu

Un copil de şapte ani a intrat, sâmbătă, în stop cardio-respirator, după ce a fost lovit de un balot de fân, în localitatea Ighişu Nou, judeţul Sibiu. Acolo au fost trimise mai mult echipaje de la Ambulanţă, SMURD şi elicopterul SMURD de la Târgu Mureş, iar cadrele medicale au continuat manevrele de resuscitare începute de rudele copilului. Acestea nu au dat rezultate, fiind declarat decesul copilului, relatează News.ro. Poliţiştii fac cercetări, într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă, pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

ISU Sibiu a anunțat inițial că un echipaj SMURD cu medic, o ambulanţă SAJ şi elicopterul SMURD Târgu Mureş intervin de urgenţă în localitatea sibiană Ighişu Nou pentru a acorda asistenţă medicală unui copil în vârstă de aproximativ 7 ani care a fost lovit de un balot de fân, intrând în stop cardio-respirator. „În aceste momente echipajele medicale sosite la faţa locului efectuează manevre de resuscitare, acestea fiind începute de aparţinători până la sosirea echipajelor medicale”.

Ulterior, ISU Sibiu a anunțat că, „în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, minorul nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Medicul prezent la faţa locului a fost nevoit să declare decesul acestuia”.

Poliţia a deschis un dosar penal

Potrivit Poliţiei, a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă, pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.

„La data de 14 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că a căzut un balot de fân peste un minor, în localitatea Ighişul Nou. Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Mediaş s-au deplasat cu celeritate la faţa locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor de 7 ani, peste care ar fi căzut un balot de fân”, a transmis IPJ Sibiu.