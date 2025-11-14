Un fost ministru și fost senator, susținut de PSD pentru a fi șef la Autoritatea Electorală Permanentă

Fostul ministru și senator PSD Adrian Țuțuianu este favorit în acest moment în PSD pentru a fi propunerea partidului la șefia Autorității Electorale Permanente (AEP), conform surselor HotNews.

„Adrian Țuțuianu este în acest moment favorit pentru a obține desemnarea partidului”, au spus vineri surse politice, pentru HotNews. Desemnarea președintelui AEP le revine social-democraților, conform înțelegerii din coaliție.

În prezent, AEP este condus interimar de Zsombor Vajda, după ce fostul președinte Toni Greblă a fost revocat din funcție în luna februarie a acestui an. Mandatul șefului AEP este de 8 ani și trebuie votat de Parlament.

Informația privind susținerea de către PSD a lui Adrian Țuțuianu pentru șefia AEP a fost publicată anterior și de către G4Media, citând surse.

Parlamentul va numi săptămâna viitoare noi șefi la AEP, TVR și la Radioul Public

Într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului care va avea loc săptămâna viitoare, marți, parlamentarii urmează să voteze noile conduceri ale AEP, TVR și Radioului Public.

Dacă desemnarea pentru AEP a revenit PSD, pentru TVR propunerea va veni din partea PNL, iar pentru Radioul Public propunerea o va face USR, conform înțelegerii dintre partidele aflate la guvernare.

USR îl va propune probabil pe Liviu Popescu pentru Radioul Public, iar PNL îl va susține pe actualul șef al TVR, Dan Turturică, pentru un nou mandat, după cum a relatat HotNews anterior, citând surse politice.

Cine este Adrian Țuțuianu

Adrian Țuțuianu a fost numit în septembrie 2022 secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, potrivit unei decizii emise de premierul de la acea vreme, liberalul Nicolae Ciucă.

Țuțuianu a fost senator timp de două mandate: 2008-2012 și 2016-2020, ambele mandate obținute pe listele PSD.

Exclus la finalul anului 2018 din PSD, în urma neînțelegerilor cu Liviu Dragnea, Adrian Ţuţuianu a susţinut că poartă discuţii cu Marian Neacşu, Paul Stănescu, dar că va discuta şi cu Gabriela Firea despre planurile sale politice.

Ulterior el s-a înscris în Pro România, partidul lui Victor Ponta, unde a fost vicepreședinte național, conform declarației de interese din anul 2022. În 2023 a revenit în PSD și a fost numit secretar al Consiliului Național al partidului, în echipa lui Marcel Ciolacu. Pe 1 august 2025, el a fost numit în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

În 2017, pe când era ministru al Apărării, Adrian Țuțuianu, avocat de profesie, a fost acuzat de liderul PNL de atunci, Ludovic Orban, că ar avea legături cu Rusia, dupa ce acesta ar fi fost avocatul rușilor de la Mechel, care au cumparat combinatul de la Târgoviște.

Adrian Țuțuianu a declarat că firma sa de avocatură, și cel mai probabil el însuși, a reprezentat într-o anumită perioada grupul Mechel în mai multe cauze, dar interpretarea domnului Orban „nu are consistență”, iar acuzația că are afinități cu Rusia este „o prostie”.